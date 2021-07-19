Хоккеисты «Металлурга» всухую обыграли команду «Могилёв»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается пора предсезонных матчей. На старте недели, 19 июля, прошли две встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Могилев» на родном льду принимал жлобинский «Металлург». В межсезонье обе команды претерпели изменения. В особенности это коснулось тренерских штабов. «Львами» теперь руководит Александр Матерухин, который еще в прошлом сезоне играл за «Могилев». «Металлург» же возглавил Дмитрий Кравченко.

В первом товарищеском матче сильнее оказались «волки» – 3:0. Шайбы на счету Михнова, Егора Воронова и Кришталя. Также команды сыграли в овертайме и попрактиковались в серии послематчевых бросков. По буллитам сильнее оказался «Могилев».

Параллельная встреча проходила в Жлобине. Там молодечненское «Динамо» оказалось сильнее питерских одноклубников из МХЛ – 3:2. В команде Ботвенкова отличились Сидоров, Михалев и Поцелуйко.