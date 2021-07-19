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Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов официально перешёл в «Спартак»

19 июля 2021 20:56
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Новости Беларуси. Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов сменил уфимский «Салават Юлаев» на московский «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Переход состоялся в результате обмена. В обратном направлении проследовал игрок обороны Андрей Зубарев.

Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов официально перешёл в «Спартак»-1

Коробов пополнил «Салават Юлаев» перед стартом сезона 2020/21 и сыграл за команду из Уфы 36 матчей, отметившись семью результативными баллами при показателе полезности +5 и восьми штрафных минутах.

Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов официально перешёл в «Спартак»-4

На чемпионате мира-2021 белорус провел пять встреч, отдав одну результативную передачу.

Сейчас в составе московского «Спартака» находятся наш защитник Олег Евенко, а также форварды Иван Дроздов и Валентин Демченко. Главному тренеру помогает белорусский специалист Константин Кольцов.

# Хоккей # Дмитрий Коробов # Андрей Зубарев # Олег Евенко # Иван Дроздов # Валентин Демченко # Константин Кольцов # Фотофакт

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