Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов официально перешёл в «Спартак»
Новости Беларуси. Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов сменил уфимский «Салават Юлаев» на московский «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Переход состоялся в результате обмена. В обратном направлении проследовал игрок обороны Андрей Зубарев.
Коробов пополнил «Салават Юлаев» перед стартом сезона 2020/21 и сыграл за команду из Уфы 36 матчей, отметившись семью результативными баллами при показателе полезности +5 и восьми штрафных минутах.
На чемпионате мира-2021 белорус провел пять встреч, отдав одну результативную передачу.
Сейчас в составе московского «Спартака» находятся наш защитник Олег Евенко, а также форварды Иван Дроздов и Валентин Демченко. Главному тренеру помогает белорусский специалист Константин Кольцов.