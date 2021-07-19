Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов официально перешёл в «Спартак»

Новости Беларуси. Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов сменил уфимский «Салават Юлаев» на московский «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Переход состоялся в результате обмена. В обратном направлении проследовал игрок обороны Андрей Зубарев.

Коробов пополнил «Салават Юлаев» перед стартом сезона 2020/21 и сыграл за команду из Уфы 36 матчей, отметившись семью результативными баллами при показателе полезности +5 и восьми штрафных минутах.