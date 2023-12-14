Хоккеисты клуба «Динамо-Шинник» на выезде обыграли «Сахалинских акул»

Ранее турнирные пути клубов пересекались дважды. И оба раза сильнее были соотечественники. Добрую традицию они продолжили и нынче, но на чужой территории. В воротах соперника побывали две безответные шайбы. Авторы голов Мирослав Михалев и Никита Ходорович. Нужно отметить и нашего голкипера Тихона Чайку, он оформил шатаут. Данная виктория позволила подняться на второе место в серебряном дивизионе.