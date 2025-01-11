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Хоккеисты «Динамо-Шинника» во второй раз за два дня обыграли «Хорс Карелию» в матче МХЛ

11 января 2025 11:59
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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в матче регулярного чемпионата МХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня обыграли «Хорс Карелию». В первом отрезке команды по разу огорчили друг друга. Во втором периоде бобруйчане поразили чужие ворота трижды, а в заключительном – еще четыре раза. Как итог – 8:3 в пользу наших парней. В текущей выездной серии динамовцы идут без поражений и продолжают возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции.

# Хоккей

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