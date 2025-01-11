Хоккеисты минского «Динамо» дома одолели «Сибирь» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» удачно завершили первую в 2025 году домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Сибирь». Стартовая 20-минутка осталась за гостями с минимальным преимуществом. Во втором отрезке Егор Бориков восстановил паритет. Однако в середине периода оппоненты вновь вернули себе статус лидеров, но и на это у «зубров» нашелся ответ. Крис Тирни сравнял. В заключительной трети зрители голов не увидели, и игра перешла в овертайм, где победу белорусской дружине принес Виталий Пинчук – 3:2.

Таким образом, «Динамо» располагается на четвертом месте в таблице Западной конференции.