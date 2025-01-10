Хоккей. «Динамо-Минск» в формате 3х3 обыграло «Салавата Юлаева»

В чемпионате КХЛ в формате 3х3 минское «Динамо» завоевало третью победу. Наши парни были сильнее «Салавата Юлаева» из Уфы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И это, учитывая тот факт, что начали белорусы не лучшим образом и пропустили дважды. Но затем перевернули ход матча и забросили в ворота соперников 9 шайб. В составе «зубров» дубли в активе Захарова и Паценкина. Как итог уверенная победа со счетом 9:3. Однако минчане занимают последнее место в таблице. Всего в рамках розыгрыша пройдет 24 тура, последний завершится в июне.