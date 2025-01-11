Антон Смольский завоевал серебро на четвертом этапе Кубка России по биатлону

Обновлено в 16:03.

Антон Смольский стал призером гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Рязани, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На четырех огневых рубежах белорус ошибся всего раз, благодаря чему поднялся с 15-й стартовой позиции на вторую на финише. Как итог – серебряная награда. Отправившийся на дистанцию первым Дмитрий Лазовский допустил шесть промахов и в результате стал шестым. Как и днем ранее, в шаге от пьедестала остановился Максим Воробей. Павел Белько показал седьмое время.

В аналогичной дисциплине у женщин лучший результат среди отечественных спортсменок показала Динара Смольская. Она четвертая. Остальные белоруски в десятку сильнейших не попали. Ирина Шаклеина заняла 12-ю позицию, Анна Сола финишировала 16-й. Программу этапа Кубка России завтра завершат суперспринты.