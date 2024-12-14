Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали победу над «Сахалинскими акулами»

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали очередную победу в дальневосточном турне в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева встречались с «Сахалинскими Акулами». Белорусская дружина вышла вперед на 4-й минуте. Отличился Илья Лохнов. На старте второго отрезка бобруйчане еще дважды поразили ворота своих соперников, усилиями Ильи Гречного и Глеба Корзуна. На старте заключительной трети Александр Яценко стал автором пятого гола нашей дружины. Финальный счет – 5:2. Бобруйский клуб одержал седьмую победу подряд и упрочил лидерство в таблице «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ.