Белорусские спортсмены продолжают выступление на ЧМ по плаванию

В Будапеште продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В утренней сессии значились предварительные заплывы с участием белорусов. На дистанции 50 метров брассом Алина Змушко в итоговом протоколе остановилась на седьмой позиции и сегодня, 14 декабря, вечером поведет борьбу за выход в финал.

Илья Шиманович в аналогичной дисциплине показал шестое время и также поспорит за выход в решающий заплыв. Полуфиналы с участием наших спортсменов стартуют 14 декабря ориентировочно в 19:50, финалы состоятся завтра вечером.