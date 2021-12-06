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Хоккеисты «Динамо» потерпели поражение от «Сочи» в выездном матче КХЛ

06 декабря 2021 14:24
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» своих поклонников разочаровало. «Зубры» потерпели поражение в выездном противостоянии от «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Динамо» потерпели поражение от «Сочи» в выездном матче КХЛ-1

Причем «зубры» дважды вели в счете, но умудрились проиграть в овертайме. А основное время завершилось вничью – 3:3. У нас забрасывали Граовац, Бенгтссон и Теденбю. Таким образом, в трех гостевых дуэлях дружина Вудкрофта смогла набрать только три балла. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет седьмым.  

# Хоккей # Тайлер Граовац # Лукас Бенгтссон # Маттиас Теденбю # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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