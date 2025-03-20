Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали победу над «Неманом» в Кубке Президента

В Кубке Президента по хоккею определился второй полуфиналист. Впервые за пять лет в четверку лучших пробилось «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда из Минской области неожиданно выбила из розыгрыша «Неман». Исход противостояния решился в шести матчах. Решающую победу «динамовцы» одержали в Молодечно. После двух периодов счет был равным – 0:0. А в начале третьего отрезка Захар Малашкевич вывел «Неман» вперед. Удержать преимущество гостям не удалось. На 56-й минуте Павел Денисов восстановил равенство, а вскоре Иван Аношко принес победу «динамовцам» – 2:1. А в соперничестве «Бреста» и «Витебска» интрига сохраняется, на выезде северяне уступили – 1:3, счет в серии стал равным. Решающую седьмую игру команды проведут в Витебске 21 марта.