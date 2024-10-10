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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали 12 победу подряд

10 октября 2024 10:42
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В хоккейной экстралиге Беларуси состоялись матчи очередного тура. Минская «Юность» справилась с «Авиатором» из Барановичей со счетом 3:1 и продолжает преследовать «Динамо-Молодечно», которое лидирует в турнирной таблице и опережает столичную команду на четыре балла, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали 12 победу подряд-1

В этом поединке дважды ворота «Авиатора» поразил Дмитрий Колышкин.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали 12 победу подряд-3

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Успешно то, что мы забрали два очка. Содержание у нас сегодня не получилось. Не все были нацелены на ворота, на угрозу. Будем работать, продолжаем работать над содержанием. Кто-то ленился, чья-то игра меня не устраивает. Будем разговаривать, будем доносить. 

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали в чемпионате 12-ю победу подряд. На этот раз они победили «Химик» – 3:1. Дубль в активе Степана Звягина. 

Оршанский «Локомотив» в матче против «Шахтера» отыгрался со счета 0:3, но викторию все же праздновали «горняки» – 4:3. Автором хет-трика стал Денис Еркин. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме, и она стала победной. 

# Хоккей

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