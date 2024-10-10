Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали 12 победу подряд

В хоккейной экстралиге Беларуси состоялись матчи очередного тура. Минская «Юность» справилась с «Авиатором» из Барановичей со счетом 3:1 и продолжает преследовать «Динамо-Молодечно», которое лидирует в турнирной таблице и опережает столичную команду на четыре балла, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Успешно то, что мы забрали два очка. Содержание у нас сегодня не получилось. Не все были нацелены на ворота, на угрозу. Будем работать, продолжаем работать над содержанием. Кто-то ленился, чья-то игра меня не устраивает. Будем разговаривать, будем доносить.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали в чемпионате 12-ю победу подряд. На этот раз они победили «Химик» – 3:1. Дубль в активе Степана Звягина.

Оршанский «Локомотив» в матче против «Шахтера» отыгрался со счета 0:3, но викторию все же праздновали «горняки» – 4:3. Автором хет-трика стал Денис Еркин. Третью шайбу нападающий забросил в овертайме, и она стала победной.