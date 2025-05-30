Виктория Азаренко завершила борьбу на открытом чемпионате Франции по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Непреодолимым барьером оказался второй круг. Дальше белоруску не пустила американка София Кенин. В дебютной партии инициативой владела наша спортсменка. Она вела с комфортным запасом – 5:2 и даже имела сетбол. Но реализовать его не смогла и в итоге уступила на тай-брейке – 5:7. Далее на корте наблюдалась равная борьба. Но в самой концовке более рейтинговая теннисистка сумела сделать брейк – 6:4, Кенин идет дальше, а Азаренко прощается со вторым в сезоне Большим шлемом.