Международный турнир по боксу памяти Ботвинника продолжается в Минске

В Минске продолжается международный турнир по боксу для спортсменов до 16 лет памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 29 мая, на конькобежном стадионе «Минск-Арены» прошли полуфинальные бои, всего 37 поединков. В одной из центральных встреч дня в весовой категории до 60 килограммов среди женщин равных не было нашей Вере Диденко. Не без труда она одолела соперницу из Узбекистана.

Вера Диденко, финалистка турнира (Беларусь):

Считаю, что соперница была сильная, но мне понравился бой. Конкуренция помогает развивать навыки. Конечно, это очень большой турнир. Здесь собрались, мне кажется, лучшие спортсмены. Я недолго занимаюсь, первый год, и все началось с того, что решила быть сильнее. И этот вид спорта меня наиболее вдохновляет. Я считаю, что бокс – это борьба с собой. Мне кажется, это то, что я люблю.

Турнир является хорошей проверкой формы перед крупными мировыми форумами. Важной мотивацией для наших спортсменов является отбор на юниорский чемпионат Европы.