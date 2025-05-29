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Международный турнир по боксу памяти Ботвинника продолжается в Минске

29 мая 2025 18:24
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В Минске продолжается международный турнир по боксу для спортсменов до 16 лет памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по боксу памяти Ботвинника продолжается в Минске-2

В четверг, 29 мая, на конькобежном стадионе «Минск-Арены» прошли полуфинальные бои, всего 37 поединков. В одной из центральных встреч дня в весовой категории до 60 килограммов среди женщин равных не было нашей Вере Диденко. Не без труда она одолела соперницу из Узбекистана.

Международный турнир по боксу памяти Ботвинника продолжается в Минске-4

Вера Диденко, финалистка турнира (Беларусь):
Считаю, что соперница была сильная, но мне понравился бой. Конкуренция помогает развивать навыки. Конечно, это очень большой турнир. Здесь собрались, мне кажется, лучшие спортсмены. Я недолго занимаюсь, первый год, и все началось с того, что решила быть сильнее. И этот вид спорта меня наиболее вдохновляет. Я считаю, что бокс – это борьба с собой. Мне кажется, это то, что я люблю.

Турнир является хорошей проверкой формы перед крупными мировыми форумами. Важной мотивацией для наших спортсменов является отбор на юниорский чемпионат Европы.

Международный турнир по боксу памяти Ботвинника продолжается в Минске-6

Олег Коряков, старший тренер юниорской и молодежной сборных Беларуси по боксу:
Всегда очень много талантливых ребят. Здесь у них еще задор юношеский, желания много. Здесь очень много разных спортсменов, и поэтому большая конкуренция в этом возрасте. Естественно, сборная России привезла сюда хороший состав, очень сильный. Казахстан очень сильная команда, из Узбекистана. Их немного, но Узбекистан – это ведущая в мире бокса страна, поэтому там всегда сильные спортсмены. Надеемся, что достойно ребята выступят, покажут хороший бокс.

Финальные поединки турнира состоятся 30 мая. Всего будет разыграно 19 комплектов наград.

# Спортивные соревнования

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