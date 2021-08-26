Прямой эфир

Марио Кемпе перешёл в минское хоккейное «Динамо»

26 августа 2021 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Марио Кемпе перешел в минское хоккейное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт со шведским форвардом рассчитан на один сезон.

Марио Кемпе перешёл в минское хоккейное «Динамо»-1

Швед обладает отличной скоростью, что позволяет ему мгновенно проходить среднюю зону и переходить из обороны в атаку. В минувшем сезоне за ЦСКА 32-летний нападающий провел 46 матчей и набрал 22 очка при показателе полезности +15, став финалистом розыгрыша Кубка Гагарина. Теперь Марио Кемпе будет забрасывать за минских «зубров».

# Хоккей Беларуси # Марио Кемпе # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
26 августа 2021 14:56

Теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Волейбол. Женская сборная Беларуси на ЧЕ взяла верх над венгерской командой
26 августа 2021 14:51

Волейбол. Женская сборная Беларуси на ЧЕ взяла верх над венгерской командой

Паралимпиада-2020. Какие результаты у белорусов во второй соревновательный день?
26 августа 2021 14:44

Паралимпиада-2020. Какие результаты у белорусов во второй соревновательный день?