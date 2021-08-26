Марио Кемпе перешёл в минское хоккейное «Динамо»

Новости Беларуси. Марио Кемпе перешел в минское хоккейное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт со шведским форвардом рассчитан на один сезон.

Швед обладает отличной скоростью, что позволяет ему мгновенно проходить среднюю зону и переходить из обороны в атаку. В минувшем сезоне за ЦСКА 32-летний нападающий провел 46 матчей и набрал 22 очка при показателе полезности +15, став финалистом розыгрыша Кубка Гагарина. Теперь Марио Кемпе будет забрасывать за минских «зубров».