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Хоккеистов минского «Динамо» ждут выездные матчи против «Ак Барса» в Казани

12 апреля 2026 18:30
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На неделю в столицу прибыл большой хоккей. Это стало возможным благодаря минскому «Динамо». «Зубры» повторили свой прошлогодний успех и смогли заполучить место во втором раунде Кубка Гагарина, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Но в этом сезоне они завершили первый раунд в кратчайшие сроки – четыре игры. У минчан огромная армия болельщиков, которые всегда готовы поддерживать свою любимую команду. Две четвертьфинальные игры прошли при полном аншлаге. 

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ.

Хоккеистов минского «Динамо» ждут выездные матчи против «Ак Барса» в Казани-2

Стартовая игра второго круга Кубка Гагарина в этом сезоне собрала весь 15-тысячник на «Минск-Арене». Поддержать наших ребят специально приезжают даже из Москвы.

Хоккеистов минского «Динамо» ждут выездные матчи против «Ак Барса» в Казани-4

– Меня пригласили, я приехала. Я первый раз в жизни на «Минск-Арене». 
– Мы встречались только в Москве на матчах. И мы всегда обещали, что обязательно пригласим ее в Минск на матч. 
– Я живу в Москве, но всей душой болею за минское «Динамо». Потому что мы «Динамо», мы семья. Я люблю просто минчан и Беларусь.
– Атмосферу непередаваемая, эмоции положительные!

Хоккеистов минского «Динамо» ждут выездные матчи против «Ак Барса» в Казани-6

То, что билеты разлетелись со скоростью света, неудивительно. Однако многие не толпились в очереди. Ведь у них годовые абонементы. Это значит, что белорусы – постоянные ценители.

Подробнее в видео.

# Хоккей

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