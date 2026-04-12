Хоккеистов минского «Динамо» ждут выездные матчи против «Ак Барса» в Казани

На неделю в столицу прибыл большой хоккей. Это стало возможным благодаря минскому «Динамо». «Зубры» повторили свой прошлогодний успех и смогли заполучить место во втором раунде Кубка Гагарина, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Но в этом сезоне они завершили первый раунд в кратчайшие сроки – четыре игры. У минчан огромная армия болельщиков, которые всегда готовы поддерживать свою любимую команду. Две четвертьфинальные игры прошли при полном аншлаге.