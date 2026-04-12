Белорусские тяжелоатлеты начнут бороться за олимпийские лицензии. Как проходит подготовка к стартам

Белорусские тяжелоатлеты в этом году начинают бороться за олимпийские лицензии. Сам процесс очень замудренный, но, как считают специалисты, правильный. Отбираются действительно сильнейшие. По итогам 10 турниров сформируется олимпийский пул в шести весах. Кстати, категории также перекроили, но официально они вступят в силу только летом. Белорусский олимпионик Евгений Тихонцов готовится к Лос-Анджелесу. Конечно, нам интересно, кто еще претендует на предстоящие главные Игры четырехлетия в этом виде спорта.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Зная, в общем-то, нашу белорусскую тяжелую атлетику, вы никогда не были довольны бронзовыми наградами. Сами исполнители никогда не были довольны. А у Жени сейчас стимул на золото есть?

Олег Лобан, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:

Он в мотивации находится. Просто сейчас такая ситуация с этими вечными сменами весовых категорий. Сейчас они тоже поменялись. В силу вступят 1 августа.

Юлия Силипицкая:

Какие сейчас весовые категории олимпийские?

Олег Лобан:

65, 75, 85, 95, 110 и +110.

Юлия Силипицкая:

Для нас это насколько фатально или, наоборот, лучше?

Олег Лобан:

Персонально здесь может быть. Допустим, Жене, с которого мы начали разговаривать, ему персонально не очень. Там такая разница: 95, а следующая 110 – 15 килограмм. А он выступал между, и это была его категория. Ему придется идти вверх, в 110. И этот путь уже начат. Уже полгода с этой целью мы живем. И тяжеловато. Чтобы бороться с этими людьми, которые там в этом весе будут находиться, надо набрать, надо проработать и перетерпеть это все, пережить. Но время есть. Квалификация начнется у нас 27 июля этого года.

А если говорить о требованиях. Два этапа осталось. 10 соревнований и обязательных пять. Нужно показывать сумму. Отличие от прошлой квалификации в том, что до Парижа можно было выступить один раз хорошо, показать хороший результат, и этого было достаточно. Дальше приезжать на старты, взвеситься, выйти на представление. Что многие делали и ломали полностью форум Парижа.

То есть приезжали выступать 10 человек сильнейших, а выступали 3-4. Поэтому в этом периоде квалификационном ушли от этого. И теперь необходимо пять стартов с суммами. Потом эти пять сумм сложатся и образуют квалификационные очки. И восемь наивысших квалификационных очков получают квоту.