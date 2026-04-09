Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ
Имя первого в истории человечества космонавта носит главный трофей авторитетного хоккейного турнира. И минское «Динамо» тоже в игре. В эти минуты наша команда играет первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. В соперниках – «Ак Барс». Среди зрителей на трибунах – Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лед на «Минск-Арене» раскалился до предела. Это готова подтвердить наша коллега Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
То, что сейчас творится на «Минск-Арене», просто непередаваемо словами. Сегодня это не просто праздник хоккея, это целая феерия. Армия болельщиков, которая есть у минского «Динамо», пожалуй, самая большая в Континентальной хоккейной лиге. Ни у одной из команд нет таких болельщиков. Тем более, что за наших «зубров» болеет сам Президент нашей страны Александр Лукашенко.
Цветные красочные плакаты, арена буквально пестрит брендовыми «динамовскими» джерси, кепками и шарфами. В этом сезоне «Динамо-Минск» повторило прошлогодний свой успех, дойдя до второго круга.
Можно сказать, что они сделали это феерично, потому что в этом сезоне они в максимально короткие сроки уложились в четыре победных матча, и подопечные Дмитрия Квартального шагнули во второй раунд. Именно сегодня нельзя проигрывать, надо взять на себя майку лидеров, потому что 15-тысячная арена верит в белорусский хоккей.
Давайте послушаем, что говорили те, кому удалось заполучить заветный билетик на арену на первый матч второго круга, ведь билеты на эту игру «Динамо-Минск» – «Ак Барс» раскупили со скоростью света.
Настроение отличное, просто супер. Часто ходим, в год раз пять получается. Очень сложно попасть сюда.
Мы ожидаем от матча победы.
Этот сезон прям замечательный. Тренер подготовил очень хорошо команду.
Мы приехали из Москвы, да, в гости, в Минск, посмотреть воочию и поболеть за минское «Динамо».
Игра сейчас в самом разгаре, набираются обороты. Серия продлится до четырех побед. А в личных встречах «Динамо-Минск» и «Ак Барс» последние пять поединков были за белорусами. Именно сейчас болельщики продолжают поддерживать свою команду, они дарят всенародную любовь нашим «зубрам».
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