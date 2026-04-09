Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ

Имя первого в истории человечества космонавта носит главный трофей авторитетного хоккейного турнира. И минское «Динамо» тоже в игре. В эти минуты наша команда играет первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. В соперниках – «Ак Барс». Среди зрителей на трибунах – Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лед на «Минск-Арене» раскалился до предела. Это готова подтвердить наша коллега Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

То, что сейчас творится на «Минск-Арене», просто непередаваемо словами. Сегодня это не просто праздник хоккея, это целая феерия. Армия болельщиков, которая есть у минского «Динамо», пожалуй, самая большая в Континентальной хоккейной лиге. Ни у одной из команд нет таких болельщиков. Тем более, что за наших «зубров» болеет сам Президент нашей страны Александр Лукашенко.

Цветные красочные плакаты, арена буквально пестрит брендовыми «динамовскими» джерси, кепками и шарфами. В этом сезоне «Динамо-Минск» повторило прошлогодний свой успех, дойдя до второго круга. Можно сказать, что они сделали это феерично, потому что в этом сезоне они в максимально короткие сроки уложились в четыре победных матча, и подопечные Дмитрия Квартального шагнули во второй раунд. Именно сегодня нельзя проигрывать, надо взять на себя майку лидеров, потому что 15-тысячная арена верит в белорусский хоккей. Давайте послушаем, что говорили те, кому удалось заполучить заветный билетик на арену на первый матч второго круга, ведь билеты на эту игру «Динамо-Минск» – «Ак Барс» раскупили со скоростью света.

Настроение отличное, просто супер. Часто ходим, в год раз пять получается. Очень сложно попасть сюда.

Мы ожидаем от матча победы.

Этот сезон прям замечательный. Тренер подготовил очень хорошо команду.