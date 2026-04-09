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Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ

09 апреля 2026 17:37
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Имя первого в истории человечества космонавта носит главный трофей авторитетного хоккейного турнира. И минское «Динамо» тоже в игре. В эти минуты наша команда играет первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. В соперниках – «Ак Барс». Среди зрителей на трибунах – Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лед на «Минск-Арене» раскалился до предела. Это готова подтвердить наша коллега Юлия Силипицкая. 

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ-2

Юлия Силипицкая, корреспондент:
То, что сейчас творится на «Минск-Арене», просто непередаваемо словами. Сегодня это не просто праздник хоккея, это целая феерия. Армия болельщиков, которая есть у минского «Динамо», пожалуй, самая большая в Континентальной хоккейной лиге. Ни у одной из команд нет таких болельщиков. Тем более, что за наших «зубров» болеет сам Президент нашей страны Александр Лукашенко. 

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ-4

Цветные красочные плакаты, арена буквально пестрит брендовыми «динамовскими» джерси, кепками и шарфами. В этом сезоне «Динамо-Минск» повторило прошлогодний свой успех, дойдя до второго круга. 

Можно сказать, что они сделали это феерично, потому что в этом сезоне они в максимально короткие сроки уложились в четыре победных матча, и подопечные Дмитрия Квартального шагнули во второй раунд. Именно сегодня нельзя проигрывать, надо взять на себя майку лидеров, потому что 15-тысячная арена верит в белорусский хоккей. 

Давайте послушаем, что говорили те, кому удалось заполучить заветный билетик на арену на первый матч второго круга, ведь билеты на эту игру «Динамо-Минск» – «Ак Барс» раскупили со скоростью света.

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ-6

Настроение отличное, просто супер. Часто ходим, в год раз пять получается. Очень сложно попасть сюда. 

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ-8

Мы ожидаем от матча победы.

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ-10

Этот сезон прям замечательный. Тренер подготовил очень хорошо команду. 

Лукашенко приехал на первую четвертьфинальную игру «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ-12

Мы приехали из Москвы, да, в гости, в Минск, посмотреть воочию и поболеть за минское «Динамо». 

Игра сейчас в самом разгаре, набираются обороты. Серия продлится до четырех побед. А в личных встречах «Динамо-Минск» и «Ак Барс» последние пять поединков были за белорусами. Именно сейчас болельщики продолжают поддерживать свою команду, они дарят всенародную любовь нашим «зубрам».

Подробности в видео.

# ХК Динамо-Минск # Александр Лукашенко

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