Победители и призеры республиканского турнира «Стремительный мяч» определились в Минске

В течение недели борьбу за награды вели 19 команд из всех регионов страны. Это девушки 13-14 лет.

В решающем поединке за чемпионский титул юные спортсменки бобруйской СДЮШОР-4 одолели дружину минского РЦОР-1. Встреча прошла во многом на равных, в плотном соперничестве и завершилась с перевесом в два гола – 22:20. Тройку сильнейших замкнули гандболистки СДЮШОР-1 из Барановичей.

Андрей Балецкий, генеральный секретарь Белорусской федерации гандбола:

Турнир традиционный, турнир ежегодный. Очень хорошо, что формат турнира позволяет собрать все команды со всех детско-юношеских школ Беларуси для участия по соответствующим возрастам. Со стороны организационного комитета сделаны все необходимые меры для того, чтобы максимальное количество команд приняло участие.

Естественно, по уровню и организации, и по уровню самого антуража турнира, он привлекает большое внимание со стороны молодых игроков. Они с большим желанием сюда приезжают, с большим желанием участвуют. Заранее, заблаговременно готовятся непосредственно к этому турниру.

Команды и лучшие игроки получили заслуженные награды – кубки, медали, дипломы и специальные призы. Вслед за девушками борьбу за победу в «Стремительном мяче» поведут юноши, которые сыграют в Минске с 13 по 18 апреля.