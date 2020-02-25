Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» терпит шестое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-спорт». На сей раз команда Крэйга Вудкрофта на родном льду уступило ярославскому «Локомотиву». И именно гости первыми открыли счет в этом матче. Шла шестая минута стартовой трети, когда защитник ярославцев Якуб Накладал открыл счет. Однако минчане сумели отыграться с помощью настойчивости Александра Павловича – 1:1.

Казалось, что с таким счетом команды уйдут на первый перерыв, но Павел Кудрявцев за 15 секунд до сирены вторично поразил минские ворота. Второй период выдался безголевым, а вот третья часть поединка прошла под знаком вратарских ошибок. К сожалению, но динамовские голкиперы совершили их больше, чем ярославские. «Зубры» уступают – 3:5.

Павел Денисов, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Старались биться, играть на победу. Проигрывали борьбу, не забрасывали шайбу вглубь. Наши ошибки привели к такому счету.