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Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»

25 февраля 2020 20:21
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» терпит шестое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-спорт». На сей раз команда Крэйга Вудкрофта на родном льду уступило ярославскому «Локомотиву». И именно гости первыми открыли счет в этом матче.

Шла шестая минута стартовой трети, когда защитник ярославцев Якуб Накладал открыл счет. Однако минчане сумели отыграться с помощью настойчивости Александра Павловича – 1:1.

Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»-1

Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»-3

Казалось, что с таким счетом команды уйдут на первый перерыв, но Павел Кудрявцев за 15 секунд до сирены вторично поразил минские ворота. Второй период выдался безголевым, а вот третья часть поединка прошла под знаком вратарских ошибок. К сожалению, но динамовские голкиперы совершили их больше, чем ярославские. «Зубры» уступают – 3:5.

Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»-6

Павел Денисов, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Старались биться, играть на победу. Проигрывали борьбу, не забрасывали шайбу вглубь. Наши ошибки привели к такому счету.

Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»-9

Артем Аносов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Вроде как и настраиваемся сразу, чтобы забить следующий гол, а в результате допускаем глупые ошибки. Сразу нас наказывают за это и пропускаем такие голы ненужные.

К слову, минчане в этом поединке установили новый антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам за сезон. «Динамо» пропустило 229 голов. Также «зубры» впервые в своей истории заняли последнее место в сводной таблице КХЛ.

«Регулярка» для «бело-синих» завершится 27 февраля матчем против своих московских одноклубников.

Хоккеист минского «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»: «Наши ошибки привели к такому счёту»-12

# Хоккей Беларуси # Павел Денисов # Артем Аносов # Фотофакт

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