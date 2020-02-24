Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно более 80 человек, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно более 80 человек, сообщили в программе «СТВ-спорт».
В соревнованиях выступили лидеры сборной, подтвердившие статус фаворитов. Так, например, Мария Фурсова стала победительницей в ката и в личном первенстве, и в командном.
Мария Фурсова, чемпионка Беларуси по каратэ (ката):
Безусловно, всем довольна. И индивидуальным разделом очень довольна, и в команде мы после долгого перерыва дебютировали. И буквально послезавтра мы уезжаем на третий этап Премьер-лиги. Это этап Кубка мира рейтинговый для Олимпийских игр, чтобы набирать очки. Поэтому был хороший предстарт перед еще более важным турниром.
Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
Представлены на турнире все областные центры, спортсмены из всех областей. Плюс национальная команда, которая сейчас готовится к чемпионату Европы и к квалификационному турниру, который состоится в Париже для завоевания лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Чемпионом Беларуси в ката у мужчин стал Алексей Тарашкевич. Антон Исаков завоевал золото в кумите в весе до 84 килограмм, у девушек в кумите (категория свыше 61 килограмма) первой стала Мария Алексеева.