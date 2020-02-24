Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

24 февраля 2020 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно более 80 человек, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей-1

В соревнованиях выступили лидеры сборной, подтвердившие статус фаворитов. Так, например, Мария Фурсова стала победительницей в ката и в личном первенстве, и в командном.

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей-4

Мария Фурсова, чемпионка Беларуси по каратэ (ката):
Безусловно, всем довольна. И индивидуальным разделом очень довольна, и в команде мы после долгого перерыва дебютировали. И буквально послезавтра мы уезжаем на третий этап Премьер-лиги. Это этап Кубка мира рейтинговый для Олимпийских игр, чтобы набирать очки. Поэтому был хороший предстарт перед еще более важным турниром.

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей-7

Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
Представлены на турнире все областные центры, спортсмены из всех областей. Плюс национальная команда, которая сейчас готовится к чемпионату Европы и к квалификационному турниру, который состоится в Париже для завоевания лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей-10

Чемпионом Беларуси в ката у мужчин стал Алексей Тарашкевич. Антон Исаков завоевал золото в кумите в весе до 84 килограмм, у девушек в кумите (категория свыше 61 килограмма) первой стала Мария Алексеева.

# Карате # Мария Фурсова # Дмитрий Буринский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Без снега и кросс вместо лыж. Как прошёл гомельский этап «Снежного снайпера»
24 февраля 2020 21:19

Без снега и кросс вместо лыж. Как прошёл гомельский этап «Снежного снайпера»

«Убрали суперглупые ошибки». Сборная Беларуси по баскетболу выиграла матч отбора на ЧМ
24 февраля 2020 21:17

«Убрали суперглупые ошибки». Сборная Беларуси по баскетболу выиграла матч отбора на ЧМ

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе
24 февраля 2020 19:38

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе