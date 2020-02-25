Соболенко с победы стартовала на турнире в Дохе, обыграв Контавейт

Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире категории «Премьер», который проходит в Дохе, сообщили в программе «СТВ-спорт». Во втором круге женского одиночного разряда она оказалась сильнее представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

Напряженной выдалась первая партия. Арина лишь в ее завершении смогла «дожать» оппонентку – 7:5. А вот во второй части поединка в игре Соболенко что-то сломалось. Контавейт перехватила инициативу, к чему наша теннисистка, очевидно, оказалась не готова – 2:6. Матч перетек в третий сет, где также никто уступать не хотел. При счете 5:5 белоруска делает брэйк, а затем берет и свою подачу – 7:5.

Арина вышла в следующий раунд. Матч продолжался 2 часа и 15 минут.