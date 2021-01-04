Хоккеист Андрей Степанов продолжит карьеру в чемпионате Польши

Новости Беларуси. Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Степанов продолжит карьеру в чемпионате Польши и будет защищать цвета «Катовице». Сейчас команда располагается на четвертом месте турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона. За время карьеры Степанов пять раз участвовал в чемпионатах мира, выступал за КХЛовские «Амур», «Сибирь», «Нефтехимик», «Ладу», минское «Динамо». Четырежды становился чемпионом Беларуси, причем последний раз вместе с «Юностью» в сезоне 19/20. Этот игровой год нападающий начал в «Динамо-Молодечно», за которое провел 19 матчей, набрав 9 очков по системе «гол + пас».