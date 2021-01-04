Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»

Новости Беларуси. Завершился первый этап ралли-марафона «Дакар-2021» с участием белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат в нашем составе показал экипаж Сергея Вязовича, который прошел спецучасток длиной 277 километров за 3 часа 17 минут 50 секунд. Этот результат стал четвертым. Отставание от лидирующего россиянина Дмитрия Сотникова составило 10 минут 45 секунд.

Как отметил Вязович, на узких участках была сильно повреждена машина, которой приходилось буквально прорубать дорогу, плюс лобовое стекло было выбито веткой.