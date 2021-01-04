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Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»

04 января 2021 12:24
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Новости Беларуси. Завершился первый этап ралли-марафона «Дакар-2021» с участием белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»-1

Лучший результат в нашем составе показал экипаж Сергея Вязовича, который прошел спецучасток длиной 277 километров за 3 часа 17 минут 50 секунд. Этот результат стал четвертым. Отставание от лидирующего россиянина Дмитрия Сотникова составило 10 минут 45 секунд.

Как отметил Вязович, на узких участках была сильно повреждена машина, которой приходилось буквально прорубать дорогу, плюс лобовое стекло было выбито веткой.  

Экипаж Сергея Вязовича стал четвертым на первом этапе «Дакара-2021»-4

Второй белорусский экипаж под руководством Алексея Вишневского, который также столкнулся с техническими проблемами, финишировал 17-м, показав итоговое время 4 часа 37 минут 13 секунд.  

Сегодня гонка продолжится, грузовикам предстоит преодолеть спецучасток длиной 457 километров.  

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Дмитрий Сотников # Алексей Вишневский # Фотофакт

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