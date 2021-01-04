КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Авангард»

Новости Беларуси. Девять шайб на двоих: минское «Динамо» в невероятно эмоциональном матче обыграло «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 января «зубры» впервые в этом календарном году принимали гостей на льду «Минск-Арены». В заключительной встрече декабря «бело-синие» сенсационно уступили «Нефтехимику». Видимо, праздничные выходные команда Вудкрофта провела с пользой, с первого периода динамовцы вышли заряженными на борьбу. Однако счет был открыт во втором и «ястребами». Неаккуратная игра новичка «зубров» Варфоломеева позволила гостям убежать «два в одного» и поразить ворота Фурха. Но уже через пять минут успешную контратаку разогнал Райан Спунер и хорошим броском застал голкипера «Авангарда» врасплох.