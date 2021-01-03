«Точно с первых участков мы будем быстры». Сергей Вязович рассказал подробности первого этапа ралли «Дакар-2021»

Новости Беларуси. Приятные новости приходят в первые дни нового года из Саудовской Аравии. Экипажи «МАЗ-СПОРТавто» 3 января будут стартовать с лучших позиций на первом этапе ралли «Дакар-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уйдут на трассу первыми.

Напомним, накануне экипаж Сергея Вязовича показал лучшее время: всего одну секунду ему уступил экипаж Алексея Вишневского.

Таковы итоги так называемого пролога – предварительного этапа для определения очередности старта. Впрочем, результаты пролога идут и в общий зачет. 3 января гонщики должны добраться из Джедды в город Биша.

Первый этап – это участок общей протяженностью в 345 километров, из которых 277 километров – спецучастки. Это самые сложные этапы пути.

Сергей Вязович, руководитель и пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

На самом деле я очень люблю прологи – короткие участки. Это мне очень близко из раллийных дисциплин. В гонке у нас задачи очень высокие, поэтому точно с первых участков мы будем быстры. Ну а насколько мы будем быстры, судить очень трудно, потому что целый год мы с нашими соперниками не пересекались. Поэтому первый этап – это будет становление темпа, будем присматриваться друг к другу – кто в какой форме находится.

«Дакар-2021» стартует 3 января в Джидде. Там же и завершится гонка 15 января. Изначально в планах было проведение каравана через Египет и Иорданию, но из-за коронавируса маршрут ралли-рейда проложили только по северо-западной части Саудовской Аравии. Спортсменов ожидает 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. В категории «Грузовики» – 42 участника.