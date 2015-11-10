Хоккеист Андрей Степанов – о сборной Беларуси, главном тренере, «Динамо-Минск» и роли отца

Практически без остановки кипит хоккейная жизнь Андрея Степанова. Всего за неделю раздевалка минского «Динамо» для этого игрока сменилась раздевалкой национальной сборной и наоборот. Но отказаться от приглашения в первую команду страны и как многие просто отдохнуть от матчей Андрей Степанов не мог, да и не захотел.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Люди бы и не поняли. Что значит отказался не отказался? Пришел вызов в сборную, другого варианта нет. Тем более игра за сборную для меня всегда стоит в приоритете. С удовольствием откликнулся на вызов, поехал с командой.

Этот Евровызов стал для белорусской дружины удачным. Команда Дэйва Льюиса обыграла всех своих оппонентов (итальянцев, латвийцев, японцев) и уверенно заняла первое место. К слову, в 2014 году на этом же турнире белорусы были последними.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Система, которую мы планируем на чемпионате мира, очень удачная, дает свои результаты. Все-таки хоккей – это такая игра, в которой не знаешь, где как сложится. Слава богу, что в этот раз все сложилось так, как мы задумывали, и хорошо провели турнир. С итальянцами было немного непросто, потому что играли с дороги, практически не было времени. Провели 10 часов в автобусе, и на следующий день мы уже в два часа дня играли. А в основном все игры хорошо прошли, под нашу диктовку.

И это учитывая тот факт, что на этом сборе наставник белорусов Дэйв Льюис сделал ставку не на опытных игроков, а на более молодых, так называемый резервный состав.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Я вообще не сторонник говорить «резервный состав» или нет. Каждый игрок может претендовать на место. Все зависит только от него. Каждый основной может стать неосновным и неосновной может стать основным. Поэтому это все дело в каждом. Надо выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре за сборную.

Выкладываться на все 100 от игроков требует и Дэйв Льюис. То, что этот наставник прививает белорусским хоккеистам психологию победителей, не может не радовать. И самое главное, что это работает.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Не надо его представлять и что-то много о нем говорить. Все знают, какой у него богатый опыт. Хорошо знает свою работу и доходчиво объясняет ребятам. Даже при языковом барьере все его хорошо понимают и знают, что он хочет, что требует. Хороший психолог. В этом плане может где-то взбодрить, успокоить. В общем, много у него хороших качеств. Слава богу, это помогает сборной.

А вот у минского «Динамо» все, к сожалению, пока не так гладко. Однако Андрея Степанова это нисколько не смущает. В том, что команда будет в плей-офф, нападающий «зубров» не сомневается.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Конечно, мы ради этого и готовились, и выходим на лед. «Горки» у всех команд. Это чемпионат, тем он и интересен: не знаешь, кто кого обыграет. Посмотрите, кто находится в верху турнирной таблицы, кто в середине. Кто бы сказал, что СКА будет занимать такую строчку, кто-то еще. Мне кажется, что тем и интересен чемпионат, что все будет решаться в последних турах, последних матчах. Битва за плей-офф только начинается. Все впереди.

Нельзя не отметить, что в последних матчах минчан одну из самых заметных ролей играл именно 61-й номер команды. Однако сам хоккеист одним из самых ценных игроков «бело-синих» себя назвать не может.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Себя бы я точно не назвал. Я считаю, что в нашей команде много ребят, практически все, которые выполняют свою задачу, свою роль. Каждый свою скрипку играет. Поэтому все ребята молодцы. Выделять кого-то я не хочу и не стараюсь, потому что все выполняют свои задачи, кому что нужно делать. Микроклимат у нас очень отличный, по крайней мере мне так кажется. И мне нравится, всегда с хорошим и позитивным настроением приходишь в раздевалку, как бы ты ни устал, потому что в команде можно и посмеяться, и расслабиться. Нет такого напряжения, как бывает иногда в раздевалках. Все-таки не первый год я в хоккее, поэтому иногда бывает так. В нашей раздевалке все отлично, и меня это очень радует.

Зато есть черта характера, которой этот игрок точно выделяется. По крайней мере с первого взгляда. Речь, конечно же, о чувстве юмора. Кажется, что Андрей Степанов – это просто ходячий позитив.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Есть такой, какой есть. Я всегда открытый человек, со всеми стараюсь так жить и быть таким человеком. Я думаю, у вас правильное впечатление. Я по знаку зодиака Овен. Можно сказать, настойчивость, упертость зачастую приносит свои плоды как в хорошую сторону, так и в отрицательную.

Веселый и серьезный, открытый и молчаливый, скромный и уверенный в себе. Андрей Степанов как человек и как хоккеист, возможно, и бывает разным, но не так давно игрок примерил на себя еще одну роль, одну из самых важных в жизни – роль отца, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Не передать словами, потому что меняется что-то внутри, что-то в голове. Это очень помогает. Я рад этому, что со мной это случилось. Можно сказать, я счастлив по-настоящему, когда появился ребенок. Есть ради чего жить, стремиться к чему-то, добавлять и в хоккее, и в себе. Это очень классно.