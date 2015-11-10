«Цмоки» – «Нимбург». Как корреспондент программы «Неделя спорта» болела за минский баскетбольный клуб

На прошлой неделе гостем программы «Неделя спорта» на СТВ был Александр Куль, вместе с которым мы пытались разгадать феномен «Цмоков». Дело в том, что на выезде команда выглядит более выигрышно, чем дома. Почему так происходит, мы так и не поняли. Но гость сделал нам одно очень интересное предложение.

Сергей Канашиц:

Мы вам со своей стороны желаем успехов, вашему клубу – набранных очков, хорошей игры и полных трибун.

Александр Куль, маркетинговый директор БК «Цмоки-Минск»:

Спасибо большое. В свою очередь, так как вы меня пригласили сюда, ответите алаверды. Надеюсь увидеть вас 8 ноября на баскетболе, на «Минск-Арене». Мы играем с чешским «Нимбуром». И ваша замечательная поддержка, я надеюсь, будет решающей каплей в этой игре.

День Х настал и команда СТВ приехала поддержать «Цмоков».

Конечно, повод волноваться за команду у меня, как и у сотен «драконьих» болельщиков, был: такие непобедимые на выезде, дома «Цмоки», несмотря на красивую игру и горячую поддержку баскетбольных фанатов, в последнее время успехами не блещут. Из недавнего: две игры – два поражения. Но самые верные поклонники не отчаиваются.

Болельщица:

Мы приходим и выкладываемся по полной программе. Бывает 3 человека, 10, 20. Независимо от того, сколько нас пришло, мы не жалеем себя никогда. На площадке не наши родственники, но они уже нам почти как семья стали. Мы их знаем по именам, в лицо, знаем их жен, детей. А если команда проигрывает? Конечно, мы расстраиваемся, переживаем, психуем. Но болеем до последней минуты, секунды, несмотря ни на что. И никогда не уходим из зала раньше, чем закончилась игра, то есть стоим до последнего игрока, уходящего с площадки.

Чешский «Нимбург» тоже без поддержки не остался: жены и дети игроков, похоже, крепко держали кулаки за своих. Противник и без того неудобный: в шести очных дуэлях белорусам удалось взять над ним верх лишь раз. И сейчас гости стали демонстрировать свое мастерство с самого начала.

После первой половины игры проблем Игорю Грищуку добавила травма колена американского центрового Гарета Штутца. И, тем не менее, «Цмоки» встрепенулись и заметно прибавили, что не могло не радовать трибуны.

В третьей четверти «Драконам» удалось догнать гостей. Казалось, это шанс для хозяев наконец подарить «Минск-Арене» первую домашнюю викторию, которая была нам так нужна.

Однако надежды трибун не оправдались. Последнюю десятиминутку «Цмоки» провалили и отпустили «Нимбург» далеко вперед. Итоговый счет встречи – 93:84 в пользу гостей.

Александр Кудрявцев, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Все-таки не хватило нам сил в конце. Вылетел наш основной центровой, забивала, который забивает 20 очков в среднем. И все-таки «Нимбург» не зря сейчас занимает лидирующую позицию в Лиге ВТБ. На самом деле команда очень укрепилась, очень цепкая защита. Я бы сказал, что на данный момент из всех семи игр это самая лучшая команда, самая сильная, которая нам противостояла.

И все-таки в каждом поражении есть доля надежды, что в следующий раз все будет иначе.

Александр Куль, маркетинговый директор БК «Цмоки-Минск»:

Я не хочу сказать, что я идеалист, но все-таки могло быть лучше. Начиная с того, что, я уверен, не только я, но и команда настраивалась на победу. Но те зрители, которые смотрели это вживую либо по телевизору, заметили, что неудачная травма Гарета Штутца, плюс во второй половине не заладилась игра. В результате, к сожалению, очередной домашний проигрыш.

Итак, мои талисманы на этот раз «Цмокам» не помогли. Но посыпать голову пеплом нашим героям пока рано. В среду – новое сражение.