Анонс спортивных событий Беларуси в предстоящие семь дней в программе «Неделя спорта»

Минское хоккейное «Динамо» после недельной паузы возобновит домашнюю серию. Календарю «зубров» не позавидуешь – в бой через день. Старт намечен на вторник. В первых оппонентах – «Медвешчак» из Загреба. Также состоятся дуэли со «Слованом» и одноклубниками из Москвы.

Традиционно не останутся без дела баскетболисты. Мужские «Цмоки» в Кубке ФИБА в среду примут клуб «Катайя» из Финляндии.

В этот же день свой международный сезон начнет волейбольная «Минчанка». В оппонентах по Кубку вызова – греческий АЕК. И как тут не разорваться?

Днем позже, 12 ноября, уже женские «Цмоки» попытают свое счастье в Еврокубках. Играть предстоит с российским «Енисеем». Тоже, естественно, женским, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.