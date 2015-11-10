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Анонс спортивных событий Беларуси в предстоящие семь дней в программе «Неделя спорта»

10 ноября 2015 06:38
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Минское хоккейное «Динамо» после недельной паузы возобновит домашнюю серию. Календарю «зубров» не позавидуешь – в бой  через день. Старт намечен на вторник. В первых оппонентах – «Медвешчак» из Загреба. Также состоятся дуэли со «Слованом» и одноклубниками из Москвы.

Традиционно не останутся без дела баскетболисты. Мужские «Цмоки» в Кубке ФИБА в среду примут клуб «Катайя» из Финляндии.

В этот же день свой международный сезон начнет волейбольная «Минчанка». В оппонентах по Кубку вызова – греческий АЕК. И как тут не разорваться?

Днем позже, 12 ноября, уже женские «Цмоки» попытают свое счастье в Еврокубках. Играть предстоит с российским «Енисеем». Тоже, естественно, женским, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

# Спортивные соревнования # Спортивные соревнования

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