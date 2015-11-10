Тайбоксер Дмитрий Валент. О чем говорит толщина медкарточки спортсмена и как заслужить звание мастера спорта

Для обычного человека поход в поликлинику – дело нормальное. А для спортсмена – это вообще традиция. На кушетке – Дмитрий Валент. Совсем недавно он получил звание заслуженного мастера спорта. Но столь высокий титул никак не облегчил его будни. Ежедневные тренировки и постоянные осмотры у врача – по-прежнему часть его жизни. Частью его карьеры осталась и амбулаторная карта. Она – летопись его спортивного пути. Свидетель побед и поражений.

Олег Ярошевич, врач национальной команды по таиландскому боксу:

Эта толстая карточка не говорит о том, что наш спортсмен все время болеет. Это говорит о том, что за ним постоянно наблюдают. Конкретно в этой карточке отражены с 2007 года, когда он находится в сборной, все его медосмотры, допуски к соревнованиям.

За спортсменами такого уровня как Дмитрий Валент ведется постоянное наблюдение. Во-первых, от повреждений в муай-тай никто не застрахован, а во-вторых, физическая нагрузка, которую испытывает спортсмен на соревнованиях и тренировках, просто огромна. Без современных врачебных методик не обойтись.

Олег Ярошевич, врач национальной команды по таиландскому боксу:

В данный момент мы видим, что он находится в хорошей спортивной форме. Тут ряд показателей, которые нам очень интересны.

Тысячи часов тренировок, миллиарды повторений и огромное количество пропущенных ударов. Все это для того, чтобы стать самым лучшим и получить удостоверение. Звание заслуженного мастера спорта получают за особые заслуги, в том числе и за высокие показатели на топ-турнирах. Таких, как Олимпиада. Каких каждодневных усилий требует эта маленькая книжечка?

Это обычная тренировка Дмитрия. Таких у него было тысячи. И неизвестно, сколько будет еще. Для него фильмы с Жан-Клодом ван Дамом не просто развлечение. Это иллюстрация его будней. Пусть и немного приукрашенная.

Если на тренировках чаще нужно бить, то на соревнованиях, бывает, удары приходится пропускать. Рассеченная бровь – это тоже часть спорта. Не такая эстетически красивая, как эффектный лоу-кик, но второе без первого никак. После некоторых соревнований на лице у Дмитрия буквально можно увидеть, как сложно иногда приходится спортсменам.

Дмитрий Валент, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Все бои нелегкие, тяжело выявить явно бой, который настолько был тяжелый. Один из таких серьезных поединков был в финале чемпионата мира, который проходил в августе. В финале встречался со спортсменом из России, я одержал победу. Но там пришлось попотеть, потому что немного недотянул соперника, поэтому тяжеловато было. А так, чтобы что-то выделять… Все бои по-своему тяжелые.

А это музейная экспозиция, рассказывающая об истории развития олимпийского движения в Беларуси. Здесь собраны многие реликвии белорусских и советских спортсменов. Атмосфера здесь буквально пропитана энергетикой истории и спорта.

Награды, кубки и фотографии прославленного советского борца Александра Медведя. Медали Руслана Салея. И даже форма, в которой он неоднократно выходил на лед. Есть стенды, посвященные действующим спортсменам, которые уже вписали свое имя в историю белорусского спорта.

Экспозиция постоянно расширяется. Победы на различных соревнованиях дают повод добавлять сюда новые экспонаты, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Все эти спортсмены, белорусские и советские, были лучшими в своем деле. Именно этим они заслужили свои высокие ранги. Но если вы обратите внимание, места для новых портретов здесь еще есть. А самое главное, что есть спортсмены, которые стремятся занять свое место в созвездии белорусских легенд.