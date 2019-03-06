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«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса

06 марта 2019 19:11
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Новости Беларуси. В теннис играют ракеткой, а выигрывают – головой. В Могилеве для юных спортсменов прошел мастер-класс по этой красивой, но сложной игре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса-1

В Беларуси теннис сейчас становится все более популярным. Такие имена как Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Александра Саснович на слуху во всем мире. Если раньше в Могилеве в теннисные секции брали всех желающих детей, то теперь отбирают самых талантливых. Спрос растет вместе с победами белорусок.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса-4

Яна Емельянова, воспитанница спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Могилева:
Я занимаюсь теннисом уже два года. У меня есть любимые теннисистки – это Арина Соболенко и Александра Саснович. Я хочу равняться на них и в будущем стать очень похожей на них.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса-7

Катя Аюбова, воспитанница спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Могилева:
Мне очень понравился мастер-класс. Я узнала очень много всего того, что мне поможет в будущем. И я хочу стать великой теннисисткой.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса-10

В Национальной академии тенниса планируют в течение года посетить каждый крупный город Беларуси. Необходимо отработать с регионами единую стратегию развития этого вида спорта.

«Хочу стать великой теннисисткой»: мастер-класс провели в Могилёве тренеры Национальной академии тенниса-13

# Теннис # Яна Емельянова # Катя Аюбова # Фотофакт

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