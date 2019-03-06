Александр Богданович: «Студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает»

Новости Беларуси. В июне 2019 года Минск примет II Европейские игры, где 4000 спортсменов разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта по 24 дисциплинам.

На первом мультифоруме в Баку белорусы завоевали 43 награды, 10 из которых – золотые. Исполнителем одной из них является гребец каноэ Александр Богданович. А еще он чемпион Олимпиады в Пекине 2008-го, серебряный призер ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, чемпион и призер мира и Европы, и, наконец, звездный посол II Европейских игр.

Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая встретилась с Александром Богдановичем. В ходе беседы он в том числе рассказал, почему важно уделять внимание студенческому спорту.