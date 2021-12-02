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Судьба решилась за секунду до финальной сирены. Гандбольный клуб «Мешков Брест» победил норвежский «Эльверум»

02 декабря 2021 14:09
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Новости Беларуси. Есть первая победа. «Мешков Брест» наконец-то познал вкус виктории в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В выездном противостоянии был обыгран норвежский «Эльверум». Поединок выдался на редкость упорным. И даже валидольным.  

Судьба решилась за секунду до финальной сирены. Гандбольный клуб «Мешков Брест» победил норвежский «Эльверум»-1

Судьба дуэли решилась на последних мгновеньях. Героем стал наш страж ворот. Иван Мацкевич вначале отразил неприятельский бросок, а после за секунду до финальной сирены сам отправил мяч в пустые ворота.  

Судьба решилась за секунду до финальной сирены. Гандбольный клуб «Мешков Брест» победил норвежский «Эльверум»-4

Таким образом, брестчане добыли первую победу в Лиге чемпионов.  

# Гандбол # Иван Мацкевич # Фотофакт

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