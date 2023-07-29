«Матчи интересные, ребята молодцы». Минск примет турнир по теннису «Золотая ракетка» в категории до 12 лет

Новости Беларуси. Теннисисты, которые пока только грезят челенджерами или «Большими шлемами», собрались в эти дни в Минске. Столица принимает участников «Золотой ракетки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Возрастная категория – до 12-ти лет. На кону – билет в решающий раунд.

В борьбу за путевки в финальную стадию чемпионата вступили четыре дружины. Шанс завоевать главный трофей получат команды, которые по итогам этапа займут первое и второе места. Юные теннисисты радуют яркими выступлениями. А присматривают за ними профессионалы, задача которых выявить самых перспективных ребят. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанных разрядах. Довольны таким форматом состязаний как наставники, так и сами участники.

Анна Сергель, капитан команды:

Матчи очень интересные, все ребята молодцы. Есть такие форматы, как пара, микс, что очень редко удается, даже на белорусских соревнованиях поиграть в такие разряды. Все ребята молодцы, получают удовольствие. Я всеми сегодня очень довольна.

Даниил Скоробогатый, участник соревнований:

Мне очень нравится «Золотая ракетка» и мне очень прикольно тут играть. Я играю здесь в первый раз. Мне нравится, потому что тут по командам. Я люблю очень играть пару, микс – и так, и так, главное – поиграть.

Тимофей Соболевский, участник соревнований:

Наверное, единственный турнир в Беларуси, который командный и, чтобы на него попасть, нужно хорошо играть на других турнирах и хорошо тренироваться.

Мария Белявская, участница соревнований:

Соревнования очень отличаются от обычных, потому что у нас есть такая возможность сыграть микс, пару и проявить себя в командной игре.

Иванка Жибуль, участница соревнований:

У нас есть команда, которую мы можем поддерживать, может стоять за нами, помогать нам, рассказывать, что можно сделать со стороны. С командной играть гораздо интереснее.