«Матчи интересные, ребята молодцы». Минск примет турнир по теннису «Золотая ракетка» в категории до 12 лет
Новости Беларуси. Теннисисты, которые пока только грезят челенджерами или «Большими шлемами», собрались в эти дни в Минске. Столица принимает участников «Золотой ракетки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Возрастная категория – до 12-ти лет. На кону – билет в решающий раунд.
В борьбу за путевки в финальную стадию чемпионата вступили четыре дружины. Шанс завоевать главный трофей получат команды, которые по итогам этапа займут первое и второе места. Юные теннисисты радуют яркими выступлениями. А присматривают за ними профессионалы, задача которых выявить самых перспективных ребят. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанных разрядах. Довольны таким форматом состязаний как наставники, так и сами участники.
Анна Сергель, капитан команды:
Матчи очень интересные, все ребята молодцы. Есть такие форматы, как пара, микс, что очень редко удается, даже на белорусских соревнованиях поиграть в такие разряды. Все ребята молодцы, получают удовольствие. Я всеми сегодня очень довольна.
Даниил Скоробогатый, участник соревнований:
Мне очень нравится «Золотая ракетка» и мне очень прикольно тут играть. Я играю здесь в первый раз. Мне нравится, потому что тут по командам. Я люблю очень играть пару, микс – и так, и так, главное – поиграть.
Тимофей Соболевский, участник соревнований:
Наверное, единственный турнир в Беларуси, который командный и, чтобы на него попасть, нужно хорошо играть на других турнирах и хорошо тренироваться.
Мария Белявская, участница соревнований:
Соревнования очень отличаются от обычных, потому что у нас есть такая возможность сыграть микс, пару и проявить себя в командной игре.
Иванка Жибуль, участница соревнований:
У нас есть команда, которую мы можем поддерживать, может стоять за нами, помогать нам, рассказывать, что можно сделать со стороны. С командной играть гораздо интереснее.
Последние поединки полуфинала состоятся в воскресенье. По итогам дуэлей станут известны первые два финалиста «Золотой ракетки». Команды, которые в группе займут третье и четвертое места, в заключительном этапе поспорят за позиции с пятой по восьмую.