Сборная Беларуси по пляжному футболу досрочно вышла из группы в квалификации к ЧМ

Второй матч, вторая победа и досрочный выход из группы. Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла датчан в квалификации чемпионата мира – 2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Николаса Альварадо вновь были сильнее с большим запасом. Счет 8:2. Таким образом, наши парни показывают стопроцентный результат. И все зависимости от исхода последней дуэли они не опустятся ниже второго, проходного места в таблице. В составе белоруской сборной покер оформил Олег Гапон. Это уже вторая крупная виктория подопечных Николаса Альварадо – в стартовом матче отборочного турнира были биты турки 10:2.

Таким образом, за тур до окончания квалификации наши парни уже обеспечили себе путёвку в плей-офф – для выхода в финальную часть мирового форума белорусской команде необходимо будет взять верх в стыковых матчах. На данный момент наша дружина занимает первое место в группе и завтра сыграет заключительный поединок со сборной Швейцарии. Финал чемпионата мира по пляжному футболу пройдет в феврале следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах.