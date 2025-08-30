Егор Чигилейчик стал серебряным призёром второго этапа Фестиваля легкой атлетики

Егор Чигилейчик стал серебряным призером второго этапа Фестиваля легкой атлетики. Соревнования состоялись в столице Удмуртии Ижевске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особенностью турнира является то, что спортсмены выступали в городских локациях, где специально установили помосты для прыжков в длину и секторы для прыжков с шестом.

Беларусь на Фестивале легкой атлетики представляли всего два атлета. Егор Чигилейчик в прыжках в длину показал результат 7,28 метра и занял второе место. Опередил его лишь россиянин Владислав Матюшин, он преодолел 7,53 метра.

Еще одна представительница нашей страны Анастасия Дрозд не вошла в призовую тройку. В итоговом протоколе она разместилась на пятой позиции с результатом 5,94 метра. Вне конкуренции здесь была Милана Садовская – в лучшей попытке она совершила прыжок на 6,37 метра.