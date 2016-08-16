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ХК «Юность-Минск» 16 августа дебютирует в Лиге чемпионов матчем с чешским клубом «Млада-Болеслав»

16 августа 2016 06:17
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Новости Беларуси. Столичный хоккейный клуб «Юность» 16 августа дебютирует в Лиге чемпионов. На льду «Чижовка-Арены» коллектив Михаила Захарова встретится с командой из Чехии «Млада-Болеслав». Она была основана аж в 1908 году и является одной из старейших у себя на родине.

«Млада» трижды становилась чемпионом Чехии, правда, последний раз ее игроки примеряли золото два года назад.

Стартовое вбрасывание состоится в 19:00, и, судя по статистике проданных билетов, свободных мест на «Чижовка-Арене» этим вечером быть не должно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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