ХК «Юность-Минск» 16 августа дебютирует в Лиге чемпионов матчем с чешским клубом «Млада-Болеслав»

Новости Беларуси. Столичный хоккейный клуб «Юность» 16 августа дебютирует в Лиге чемпионов. На льду «Чижовка-Арены» коллектив Михаила Захарова встретится с командой из Чехии «Млада-Болеслав». Она была основана аж в 1908 году и является одной из старейших у себя на родине.

«Млада» трижды становилась чемпионом Чехии, правда, последний раз ее игроки примеряли золото два года назад.

Стартовое вбрасывание состоится в 19:00, и, судя по статистике проданных билетов, свободных мест на «Чижовка-Арене» этим вечером быть не должно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».