ХК «Неман» в сезоне 2014-15: историческая победа в Континентальном кубке и путевка в Лигу чемпионов

Гродненский «Неман» попал в число лауреатов сезона. В плей-офф чемпионата команда не впечатлила, выбыв в полуфинале. Зато гродненский клуб добился исторической победы в Континентальном кубке.

В Суперфинале этих соревнований в немецком Бремерхафене команда Василия Спиридонова обыграла всех своих соперников.

Первыми жертвами гродненцев стали старые знакомые из французского «Анже». 5:0 – таков итог дуэли. В следующей игре «Неману» противостояли хозяева мини-турнира – хоккеисты клуба «Фиштаун Пингвинз». И вновь яркая победа – на этот раз со счетом 6:2.

Успех в этом поединке позволил «Неману» досрочно завоевать Континтальный кубок. Заключительная игра против казахстанского «Иртыша» турнирного значения уже не имела. И, тем не менее, белорусы вновь добились победы – 4:3 в серии буллитов.

На родине триумфаторов турнира встречали болельщики и официальные лица с оркестром.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Неман»:

От белорусов не ждали, что они будут первыми. Я благодарен команде, проявили все лучшие качества, какие должны проявлять хоккеисты в трудный момент. Вы знаете, что у нас было с защитниками не все в порядке (три пары привезли). Поэтому я благодарен и капитану (он получил лучшего защитника). Эти факты говорят о том, что команда выложилась, все, что она могла сделать, сделала.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Все уже понимали, что если мы вторую игру выигрываем, то досрочно становимся. В принципе, на первую, и на вторую, и на третью игры настраивались на все 100%, потому что представляли не только гродненский клуб, а всю Беларусь. Настрой был на 100%.

В следующем сезоне «Неман» сыграет в Лиге чемпионов. Гродненский клуб попал в компанию к немецкому «Адлеру» из Мангейма и чешскому «Витковице» из Остравы.

Соревнования в группах начнутся 20 августа и завершатся 6 сентября. Каждая команда проведет четыре матча. Для выхода в плей-офф необходимо занять в группе место не ниже второго, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.