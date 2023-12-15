ХК «Динамо-Шинник» проиграл «Сахалинским акулам» в матче МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» поражением завершили дальневосточную выездную серию в регулярном чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бобруйчане встречались с «Сахалинскими акулами». Встреча накануне завершилась победой белорусов – 2:0, сегодня удача была уже на стороне соперников.

В первом отрезке матча дружины по разу поразили ворота друг друга. Однако во второй 20-минутке динамовцы пропустили трижды. В конце заключительного отрезка Тукач оформил дубль и установил окончательные цифры на табло – 2:4. На данный момент наши хоккеисты занимают второе в Серебряном дивизионе Западной конференции. Далее «Динамо-Шинник» ожидает домашняя серия.