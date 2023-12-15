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Белоруски завоевали два золота на международном турнире по плаванию в Венгрии

15 декабря 2023 11:55
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Две золотые медали завоевали белоруски на международном турнире по плаванию, который в эти дни проходит в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски завоевали два золота на международном турнире по плаванию в Венгрии-1

На дистанции 200 метров на спине первое место заняла Анастасия Шкурдай. Она опередила ближайшую преследовательницу почти на четыре секунды. На 100-метровке баттерфляем золото в активе Анастасии Кулешовой.

# Плавание

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