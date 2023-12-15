Белоруски завоевали два золота на международном турнире по плаванию в Венгрии

Две золотые медали завоевали белоруски на международном турнире по плаванию, который в эти дни проходит в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Две золотые медали завоевали белоруски на международном турнире по плаванию, который в эти дни проходит в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На дистанции 200 метров на спине первое место заняла Анастасия Шкурдай. Она опередила ближайшую преследовательницу почти на четыре секунды. На 100-метровке баттерфляем золото в активе Анастасии Кулешовой.