Анна Сола завоевала серебро в спринтерской гонке на Кубке Содружества по биатлону

Анна Сола завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества по биатлону, который сегодня, 15 декабря, стартовал в Уфе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она допустила один промах на огневом рубеже, но показала блестящий ход по дистанции в 7,5 километра. Как итог – второе место итогового протокола. У мужчин в этом же виде программы лучший результат показал Дмитрий Лазовский: наш биатлонист финишировал шестым. Иван Тулатин расположился вслед за ним, в двадцатку лучших также попали Максим Воробей, Павел Белько и Илья Авсеенко. Лидер сборной Антон Смольский оказался только 18-м.