Егор Шарангович забросил в четвёртом матче НХЛ подряд

Эта шайба стала десятой в нынешнем сезоне. На старте третьего периода Егор отдал свой восьмой голевой пас. Кроме этого, Шарангович реализовал бросок в серии послематчевых буллитов. Таким образом, у белоруса 18 очков в 30 играх. Он является лучшим снайпером «Калгари» и четвертым бомбардиром команды. Егор отличается в четырех играх кряду. «Вашингтон» Алексея Протаса на выезде проиграл «Филадельфии» – 3:4. Отечественный нападающий заработал два ассистентских балла. Также белорус набрал 11 очков с начала ноября и является лучшим бомбардиром команды за этот период. Всего в сезоне у Протаса 13 баллов в 25 играх при показателе полезности «+2».