Прямой эфир

ХК Динамо-Минск» стартовал в 2016 году с домашнего поражения от «Ак Барса» – 2:4

05 января 2016 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» стартовал в 2016 году с поражения. В первом домашнем матче «зубры» противостояли казанскому «Ак Барсу» – двукратному обладателю Кубка Гагарина.

Но достойно отыграть не вышло. Пускай первая шайба была за «бело-синими», победа все же за более техничными и удачливыми гостями – 2:4.

«Динамо» теперь держится на 10 строчке таблицы Запада. В домашней серии осталось еще три матча. Следующая игра состоится 6 января. В гости приезжает «Лада» из Тольятти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
XII Рождественский хоккейный турнир в Минске: итоги первого игрового дня и впечатления участников
05 января 2016 08:46

XII Рождественский хоккейный турнир в Минске: итоги первого игрового дня и впечатления участников

Результаты первого дня XII Рождественского турнира на приз Президента Беларуси
05 января 2016 06:27

Результаты первого дня XII Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XII Рождественского хоккейного турнира
04 января 2016 17:22

Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия XII Рождественского хоккейного турнира