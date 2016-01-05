ХК Динамо-Минск» стартовал в 2016 году с домашнего поражения от «Ак Барса» – 2:4

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» стартовал в 2016 году с поражения. В первом домашнем матче «зубры» противостояли казанскому «Ак Барсу» – двукратному обладателю Кубка Гагарина.

Но достойно отыграть не вышло. Пускай первая шайба была за «бело-синими», победа все же за более техничными и удачливыми гостями – 2:4.

«Динамо» теперь держится на 10 строчке таблицы Запада. В домашней серии осталось еще три матча. Следующая игра состоится 6 января. В гости приезжает «Лада» из Тольятти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».