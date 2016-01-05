Результаты первого дня XII Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Новости Беларуси. 9:7. С таким счетом белорусские хоккеисты 4 января победили команду Швейцарии на 12-м Рождественском турнире на приз Президента Беларуси.

Хозяева турнира с первых минут встречи контролировали ход событий и уже в дебюте смогли открыть счет после удаления у гостей. Автором первой шайбы стал Павел Белый, использовавший при взятии ворот точную передачу Александра Лукашенко.

На счету Александра Лукашенко в этой встрече четыре голевые передачи. Глава государства также исполнил буллит, но его бросок парировал вратарь Мартин Кристен. Лучшими игроками встречи признаны: Павел Белый (Беларусь) и Кристиан Шустер (Швейцария).

В первый день XII Рождественского турнира на приз Президента Беларуси состоялись и другие встречи. В группе А словаки не оставили шансов на успех хоккеистам Объединенных Арабских Эмиратов, победив 14:3. В группе В Швеция была сильнее команды России 8:1, Финляндия обыграла Германию 7:3.

Турнирную таблицу после первого тура в группе, А возглавляет Словакия — 2 очка (1 матч), Беларусь — 2 (1), Швейцария — 0 (1), ОАЭ — 0 (1).

В квартете В лидирует Швеция — 2 очка (1 матч), Финляндия — 2 (1), Германия — 0 (1), Россия — 0 (1).

Напомним, спортивные состязания стартовали в Минске 4 января. В ледовых баталиях принимают участие сборные 8 стран. В этом году приехали дружины из Швейцарии, Финляндии, Германии, Словакии, России, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов. Нашу страну по традиции представляет команда главы государства. Все состязания проходят на двух площадках «Чижовка-арены». Здесь же состоялась яркая и запоминающаяся церемония открытия в которой по традиции принял участие Александр Лукашенко.

Сегодня свои клюшки скрестят команды Швеции и Финляндии, Швейцарии и Арабских эмиратов, Германии и России. Беларусы сразится с командой Словакии. Победителя турнира определят 7 января. Традиционно ледовые баталии привлекают на трибуны и большое количество болельщиков. Все игры они могут посетить бесплатно.