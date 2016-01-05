XII Рождественский хоккейный турнир в Минске: итоги первого игрового дня и впечатления участников

Близится Рождество, а это значит, что воздух в Минске пропитан не только духом предстоящего праздника, но и духом хоккея. Уже 12 раз кряду Беларусь принимает гостей из разных стран. Несмотря на то, что турнир любительский, подход очень даже профессиональный и на ледовых аренах разгораются нешуточные жаркие споры.

Все участники уже успели провести первые матчи, присмотреться к оппонентам, приноровиться ко льду «Чижовка-Арены». Поединок с участием сборной Беларуси был вынесен в вечернюю сессию, закрывал программу дня.

Этот матч закончился менее часа назад, его итог – на ваших экранах. И, разумеется, именно к этой дуэли было приковано главное зрительское внимание.

Ни для кого не секрет, что белорусы являются гостеприимными и хлебосольными и умеют ярко и тепло принимать всех гостей. XII Рождественскому турниру предшествовала незабываемая церемония открытия, где каждый зритель стал участником, а участники прикоснулись к рождественскому чуду.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Объявляю XII Рождественский международный турнир открытым.

Рождественский хоккейный турнир имеет какую-то магическую силу: огромное количество болельщиков присутствуют на всех играх, независимо от того, играют ли хозяева. Ледовые баталии в исполнении гостей также завораживают и интригуют, а благодарная публика не жалеет аплодисментов игрокам, получая взамен положительные рождественские эмоции.

Болельщики:

Мы очень рады здесь находиться. Нам приятно, что наша страна принимает игроков со всего мира, мы гордимся.

Болеем за все команды, но особенно за Беларусь.

Я так целенаправленно смотрю туда, наблюдаю и не вижу других мужчин.

Интересно очень, особенно после армии, посмотреть, довольно культурно.

Победят белорусы!

Ощущения праздничные, смотрим хоккей, наслаждаемся.

Это уже традиция – каждый год ходить на данный хоккей.

Страны-фавориты здесь, мне кажется, это сборные Финляндии и Беларуси.

На турнире победит сборная Беларуси.

В нашей группе первая игра прошла еще днем. Словаки без всяких проблем переиграли экзотическую для хоккея команду Объединенных Арабских Эмиратов – 14:3. Для наших восточных гостей, определенно, главное – это просто участие, а вот словаки, как настоящие профессионалы, не строят далеко идущих планов и не хотят загадывать результат.

По воле жребия турнир открыли финны и немцы, которые являются завсегдатаями белорусского рождественского хоккейного праздника. Свой талисман, клевер-четырехлистник, немцы носят на груди, но для них самое главное – не медали и большой кубок, а хорошее настроение, ледовые баталии, азарт и самая настоящая дружба..

Кристиан Майер, игрок сборной Германии:

Я в первый раз здесь и пока главное впечатление, что здесь очень холодно. На самом деле для нас большая честь. В этом году у нас подобралась хорошая команда, мы постараемся выступить достойно.

Помимо клевера своим живым талисманом немецкие хоккеисты считают и своего коллегу Эдуарда Бшайда. Он выступает под 84 номером, так как в 2016 году второго апреля ветеран отпразднует свой 84 День рождения.

Эдуард Бшайд, игрок сборной Германии:

Я восьмой раз приезжаю в Минск, но для меня это всегда большое личное событие. У меня уже даже есть друзья. Два года назад я получил подарок от президента Беларуси, и теперь всегда, когда мы играем против вашей команды, мы очень дружественно общаемся.

Финны же – признанный хоккейный гранд, и позволить себе пасть лицом в грязь, даже на любительском турнире, не могут. Стартовали на турнире они с победы – 7:3.

Микко Пелтола, игрок сборной Финляндии:

Я в первый раз на турнире, здесь просто отлично, нам очень нравятся арены. И я думаю, после четырех дней турнира я буду в еще большем восторге.

Франк Косик, менеджер команды Германии:

Пока еще рано, это только первая игра. Каждый год бывает по-разному. Бывают сильные команды, бывают слабые. Посмотрим, еще рано что-то говорить.

Действующие обладатели большого кубка – россияне – явно приехали не на прогулку. Тем не менее, для финала им предстоит провести три победные игры.

Хоккейный праздник стартовал. Седьмого января определится победитель и обладатель большого кубка. Очень надеемся, что переходящий кубок вернется на родину и белорусам под силу стать обладателями этой награды.

А те, кто сейчас стартовал не с победы, смогут уже 5 января поменять ход событий, а фавориты могут оторваться от главных соперников. Второй соревновательный день стартует в 13.00 на малой арене. Белорусам предстоит игра со словаками в 19.00 на большой арене, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.