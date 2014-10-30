ХК «Динамо-Минск» одержал пятую победу подряд, переиграв на «Минск-Арене» «Адмирал» – 1:0

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает удачную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Матч против «Адмирала» из Владивостока стал для минского клуба девятым кряду, в котором он набирает очки, и пятым подряд победным.

Хотя по ходу встречи «зубры» заставили понервничать своих почитателей. На протяжении 55 минут они не могли «размочить» неприятельского вратаря. Впрочем, и у гостей в атаке также не особо клеилось.

За пять минут до конца основного времени матча удача улыбнулась американскому легионеру «Динамо» Райану Веске. С близкого расстояния он поразил цель.

Больше счет так и не изменился. «Динамо» победило – 1:0.

Ларс Хауген, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Это был непростой матч. Обе команды отлично играли в защите, мы создавали много опасных моментов и, к счастью, сумели забить. Я рад, что не пропустил, но это не только моя заслуга, а всей команды. Ребята отлично играли и помогали мне. Сейчас мы все очень довольны.

Следующую игру минчане проведут 1 ноября. Соперник – новосибирская «Сибирь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».