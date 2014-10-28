Международный хоккейный турнир среди юношеских команд на призы Олега Антоненко стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный хоккейный турнир среди юношеских команд на призы Олега Антоненко. В соревнованиях принимают участие спортсмены из пяти стран.

Две команды представляют белорусскую столицу – «Динамо» и детско-юношеская школа олимпийского резерва. В гости к нам приехали сборные Латвии и Литвы, а также украинский клуб «Льдинка» и российский «Буран».

Олег Антоненко, хоккеист, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, организатор турнира:

Чем больше сейчас для наших детей будет турниров, больше игр международных, тем выше у них будет мастерство. Сейчас надо больше таких турниров, больше игр, больше каких-то приглашений из-за рубежа к нам сюда. И наших ребят надо отправлять. Это будет только на пользу.

Богдан Кунцов, игрок хоккейной команды «Динамо-Минск»:

Нужно показать себя в полной степени, как ты играешь, улучшить свои навыки игровые. Может, подружиться с кем-нибудь.

Артем Шиманский, игрок хоккейной команды «Льдинка» (Украина):

Чтобы сблизить людей, потому что такая ситуация в мире, все ссорятся. Чтобы люди стали ближе друг к другу.

Егор Ишах, игрок хоккейной команды «Льдинка» (Украина):

Хороший турнир, ребятам нравится. Познакомились еще не с многими, только с командой из Беларуси – «Динамо». Но все еще впереди.

Соревнования на призы Олега Антоненко проходят уже во второй раз. В дебютном розыгрыше в 2013 году победу праздновали хозяева льда – воспитанники хоккейной школы «Динамо».

В 2014 году защитить титул победителя белорусской команде будет непросто – количество участников увеличилось вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.