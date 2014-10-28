Хоккейный специалист: Удивляет, что за Игоря Рачковского на выборах председателя ФХРБ проголосовали единогласно

Новости Беларуси. Хоккей. Важное событие произошло на прошлой неделе. Оно связано не самой игрой, а с выборами председателя Федерации хоккея. Свершилось. Наконец-то наш хоккей обрел нового лидера. Об этом ведущие программы «Неделя спорта» на СТВ поговорили с хоккейными экспертами – Вячеславом Федоренковым и Вадимом Кнырко.

Сергей Канашиц:

Слава, незадолго до конференции мне довелось прочитать твой материал, где ты выражал достаточно сдержанный восторг о том, что это будут настоящие выборы в Федерацию, что будет несколько кандидатов. Ты этому радовался и, мне показалось, был воодушевлен. Что ты скажешь сейчас? Доволен ли ты той ситуацией, которая сложилась, и приходу к хоккейной власти Рачковского?

Вячеслав Федоренков:

Па-першае, той артыкул, які ты прыгадваеш, датычыцца жнівеньскай канферэнцыі, якая так і не адбылася. Чаму яна не адбылася, усе ведаюць. Тым, як гэта сітуацыя вырашылася? Мабыць, я быў за альтэрнатыўныя пэўныя выбары, але калі гэта эпоха, частка якой была без улады, як завяршылася гэтая сітуацыя, мяне задавальняе цалкам.

Сергей Канашиц:

Вадим, есть что добавить? Другой альтернативы кандидатов не было? Был единственный Игорь Рачковский. За него, по крайней мере, единогласно проголосовали все члены.

Вадим Кнырко:

Вот именно удивляет, что за кандидата проголосовали единогласно. Наверное, даже в школе, когда на родительских собраниях родительский комитет выбирают, наверное, есть какие-то недовольные люди, кто голосует против. У нас же все так идеально получилось, все проголосовали за. Не знаю, с чем это связано. Наверное, это больше связано с зашоренностью нашего хоккейного хозяйства. Почему никто не может выразить свою мысль, свою идею, что-то противопоставить против того, что предлагают? Не понятно. Если так назначили, посмотрим. Удачи только Игорю Рачковскому на новом посту.

Кристина Момот:

На сайте Федерации до сих пор председателем числиться Ворсин. Наверное, еще не успели перестроиться.

Сергей Канашиц:

Кстати, если заговорили о Ворсине. Как бы вы охарактеризовали довольно долгую эпоху его руководство Федерацией? Это была эпоха застоя или эпоха оттепели?

Вячеслав Федоренков:

Гэта была эпоха крызіса, але крызіс быў вызваны, я ўжо не раз адзначаў, не толькі нейкімі недахопамі ў рабоце Яўгена Мікалаевіча. Яго кіраўніцтва прыйшлося на цяжкія гады. Ён прыйшоў да ўлады ў 2010. Што ў нас было вясной 2011, я мяркую, нават не аматары хакея памятаюць, я маю на ўвазе эканоміку. І вось у гэтым эканамічным асяроддзі ён справіўся. Як справіўся? Катастрофы не было, чэмпіянат свету правялі на вышэйшым узроўні. Спраўды, гэта яму плюс адназначна.

Кристина Момот:

Итак, сразу после своего избрания новый председатель поделился своими планами на будущее. И мы выбрали некоторые цитаты из его программы.

Игорь Рачковский, председатель ФХРБ:

Самое первое – чтобы у нас более системно стало развиваться именно детское направление. Если не будет детского хоккея, не будет оттуда появляться наших звездочек, то и говорить о национальных командах, наверное, тоже не приходится. Детский спорт и развитие – это приоритет.

Кристина Момот:

А девочек в хоккей будут брать?

Вячеслав Федоренков:

Гэтае пытанне таксама закраналася. Як мне падаецца, Ігар Анатольевіч (можа, непрыемна для жанчын, але граматна) адказаў, што калі мы схопімся за ўсё, то нічога ў нас не будзе. Трэба развіць хаця б тое, што у нас ёсць.

Сергей Канашиц:

Что касается речи господина Рачковского. В принципе, он сейчас сказал, мы услышали азбучные истины, о которых говорят практически все председатели практически всех наших Федераций по видам спорта. Но одно дело – говорить, другое дело, собственно, исполнять. Что нужно сделать прежде всего, чтобы эти слова не остались просто словами?

Вадим Кнырко:

Насколько я помню, в этой речи (тут не до конца был видеосюжет), вроде бы, там еще Рачковский говорил про развитие инфраструктуры. По-моему, как раз инфраструктуры у нас в стране хватает. Хватает дворцов, не хватает, наверное, грамотных кадров. Вот именно где эти кадры изыскать – главная проблема сейчас. На Западе сейчас идут таким путем: допустим, та же самая Австрия, Франция, Швейцария приглашают тренеров из Северной Америки, канадцев и американцев. И они уже передают свой опыт местным тренерам. Как будет у нас, мне неизвестно. Все-таки это тоже затратно финансово, энергозатратно, пригласить условного канадца какого-нибудь с опытом в нашу страну.

Сергей Канашиц:

Но у нас белорусский спорт – спорт парадоксов, поэтому, может быть, из парусного спорта подтянем?

Вадим Кнырко:

Я думаю, что это все-таки тяжело, хоть и одна основа у парусного спорта и у хоккея – вода. Но все-таки, наверное, вряд ли из парусного спорта кого-то подтянем в хоккей.

Вячеслав Федоренков:

Трэба было ў свой час нам не легіянераў у Адкрыты чэмпіянат Беларусі цягаць, не ігракоў, а менавіта трэнераў, юнацкіх і дзіцячых нават. Пакуль у нас няма сваіх. Тут няма іншага іншага выйсця, як некага запрашаць.

Па-другое, інфраструктура. Тут я не вельмі згодзен. Так, палацаў у нас шмат, але калі задумацца: у Віцебску 350 тысяч чалавек, а адзіны палац з добрым ільдом. Гэта была памылка фундаментальная на стадыі праектавання і будаўніцтва гэтых усіх нашых комплексаў. Проста не хапае ільда дзецям.

Трэцяе, а па значымасці, можа, нават першае – гэта сістэма тая самая, пра якую ў нас таксама год 10, на маёй памяці, кажуць, што трэба, каб была адзіная сістэма падрыхтоўкі ва ўсіх школах, каб працавалі па адной праграме. 10 год я чую, што яно дзесьці ёсць, і 10 год я чую, што яна не работае. Чаму гэта не работае, трэба вызначыць і выправіць.

Вадим Кнырко:

Собственно, сейчас мы это и услышали. Про то, что по единой программе нужно работать.

Сергей Канашиц:

Включаем – не работает. Однако второе высказывание господина Рачковского.

Игорь Рачковский, председатель ФХРБ:

Этот вопрос тоже обсуждался, это один из приоритетов – поднятие уровня национального чемпионата. Я думаю, что мы будем вести переговоры с нашими соседями, коллегами из других стран, которые утверждают, что та идея, которая была в Восточноевропейской хоккейной лиге, Открытый чемпионат Беларуси, чтобы мы начали двигаться в этом направлении вновь.

Сергей Канашиц:

Если я правильно понимаю, это возврат к тому, что мы с успехом разрушили до основания, а затем, сейчас, будем воссоздавать. Так получается?

Вячеслав Федоренков:

Адзін генерал-маёр будзе адбудоўваваць тое, што разбурыў папярэдні генерал-маёр. Так атрымоўваецца. Я таксама гэта зразумеў, менавіта так. І таксама аб гэтым недзе разважаў, што ўсё добра. Ідэя добрая. Падтрымліваю я яе абедзвюмя рукамі, але ж з кім зараз інтэгравацца – незразумела. Зараз не тое становішча, што было 10 год таму. Усе ведаюць, што ў краіне зараз, ёй не да хакею, каб аднаўляць вехаў. У Латвіі таксама змяніліся абставіны. «Ліепай» ужо, лічым, што няма. «Ліепай» ёсць, але няма металургічнага камбіната, няма спонсара, які можа пацягнуць гэты праект. Літва? Гэта электраэнергія. Яна ў Вышэйшай нашай лізе не вельмі бліскуча выступае і лепш не будзе. Ад Расіі ёсць адзіны рэальны кандыдыт – гэта «Славуціч» смаленскі. Зразумела, што гэта не аднаўленне міжнароднай лігі. Застаецца толькі з Польшай паспрабаваць скааперавацца.

Сергей Канашиц:

Это что касается интеграции. А что касается повышения уровня, я понимаю, выход здесь один пока – только легионеры.

Вадим Кнырко:

Мне кажется окончательно все эти лимиты (на легионеров, на возрастных), которые убрали все-таки, это окончательно убило наш чемпионат. Два легионера в команде и 7-8 человек наших ребят молодых, 18-21-летних. Они никак не будут развиваться в такой обстановке, как по мне. Когда играют 5-6 легионеров, вполне нормальная обстановка для того, чтобы расти, для того, чтобы у кого-то спросить, поделиться каким-либо советов. Я думаю, что не убирать, может, полностью, но, по крайней мере, сделать его более чадящим, этот лимит, в плане, что увеличить количество легионеров. Это сейчас необходимо.

Сергей Канашиц:

Высказывание № 3.

Игорь Рачковский, председатель ФХРБ:

Его возраст – 24 года. Раз. Вы видели великолепное катание на коньках. І то, что гражданин Америки, который высказал пожелание поиграть на уровне чемпионатов мира, выступать за национальную сборную, я только это поддерживаю.

Сергей Канашиц:

Тут речь идет о натурализации защитника минского «Динамо» Бэйлена. О том, чтобы выдать ему белорусский паспорт. Ребята, спрошу: вы за или против?

Вячеслав Федоренков:

Я наогул наконт пытання натуралізацыі скептык. Я разумею, што гэта патрэбна, разумею, што ў нас няма ігракоў. Але я разумею, што беларуская зборная скора будзе не беларускай зусім.

Вадим Кнырко:

Абсолютно согласен по натурализации. Что касается самого Бэйлена, он игрок неплохой, что и доказывает в этом сезоне. И в плане статистики, и в плане игрового времени, и старательный, разговорчивый. То есть в плане какого-то имиджа, может быть, это будет и неплохо. Это раз.

Второе. В игровом плане Бэйлен – чистый блюлайнер, как это принято называть. Может бросить от синей линии, может хорошо сыграть в большинстве. У нас в Беларуси все-таки на данный момент таких игроков нет, в защите именно. Так что посмотрим, что будет.

Сергей Канашиц:

А мы слушаем четвертую фразу Игоря Рачковского.

Игорь Рачковский, председатель ФХРБ:

Мы введем институт генерального менеджера сборной. На эту должность я уже сделал предложение предварительное и получил согласие от нашего известного специалиста. Это Михаил Михайлович Захаров.

Сергей Канашиц:

И все, по-моему, в этот момент выдохнули довольные. Все улыбаются. По-моему, все только и ждали, когда Михаилу Михайловичу хоть что-то поручат. Не главным тренером сборной, но генеральным менеджером.

Вячеслав Федоренков:

Гэта неадназчная асоба ў беларускім хакее, але як прафесіянал ён, зразумела, моцны чалавек. І нават тыя, хто не вельмі яго ўспрымаюць як трэнера, яны згаджаюцца, што на пасаде менавіта генеральнага мэнеджера (ці то клуба КХЛ, ці то нацыянальнай сборнай) Міхаіл Міхайлавіч будзе на сваім месцы.

Вадим Кнырко:

Самое главное, что Михаила Михайлович по-хорошему, по хоккейному очень любят наши игроки, хоккеисты. Об этом говорили самые известные наши хоккеисты: Грабовский, Костицын, Руслан Салей. Все любили Михаил Михайлович и уважали. Я думаю, что к такому специалисту, если он попросит, скажет, то приедут все без проблем.

Сергей Канашиц:

Это как в известном фильме: «Мы вас очень любим, где-то глубоко в душе, очень глубоко». Нет, Михаила Михайловича, конечно, очень любят, это всем хорошо известно.

И фраза № 5 Игоря Рачковского.

Игорь Рачковский, председатель ФХРБ:

Федерация, мне кажется, должна более жестко подходить к потолку зарплат и выполнению этого показателя клубами. Мы будем устанавливать, все будут знать потолок зарплат хоккейных клубов, это не будет ни для кого являться секретом. Думаю, что откроем

Сергей Канашиц:

Надо ли вообще открывать зарплаты хоккеистов? Кристина, ты хочешь знать, сколько получает Бэйлен?

Кристина Момот:

Я хочу знать, сколько зарабатывают хоккеисты. Конечно.

Сергей Канашиц:

А сколько зарабатывают хоккеисты?

Вячеслав Федоренков:

Дастаткова, наколькі мне вядома.

Сергей Канашиц:

Это надо выносить на суд общественности?

Кристина Момот:

То есть настолько ли много, насколько они хорошо играют?

Сергей Канашиц:

И, вообще, в чем смысл этого потолка зарплат?

Вячеслав Федоренков:

Па-першае, мне падалося, што гэта не датычыцца КХЛаўскай нашай каманды. Там ўсё ж такі правіла Лігі. А наконт нашых? Я прыкладна ведаю лічбы гэтых зарплат, ведаю, што калі б іх адкрыць год 5 таму, гэта было б, можа, раздражненне дзеля заўзятараў. Яны б сказалі, што настолькі не наігрываюць. Зараз гэта даволі сціплыя сумы, там літаральна адзінкі, якія зарабляюць некалькі тысячаў долараў у год. Таму я не думаю, што зараз гэта будзе нейкая небяспека. Можна адкрыць і нічога страшнага не будзе.

Кристина Момот:

И давайте обсудим еще несколько хоккейных событий. Михаил Грабовский вернулся на лед после травмы, принял участие в победе своего «Айлендерс» над «Далласом». На счету белоруса – две результативных передачи.

Сергей Канашиц:

Браво скажем Михаилу. И мой вопрос: как вы расцениваете тот момент, кода Михаил получил травму свою в жестком столкновении? Было ли там нарушение? И, собственно говоря, вообще подвержен ли Михаил травмам? Сильный ли он хоккеист?

Вадим Кнырко:

В этом году уже у Михаила это вторая травма, если не ошибаюсь. Первая была получена перед Олимпиадой. Это вторая травма. Как по мне, эпизод все-таки был игровой. Силовой прием жесткий, конечно, может быть, слегка грязноватый, но в пределах правил. И все-таки это несчастный случай, как мне кажется. То, что получил травму Михаил.

Вячеслав Федоренков:

Гэта НХЛ, гэта хакей.Усё там было як у НХЛ.

Кристина Момот:

А теперь давайте перейдем к теме КХЛ. Крайне удачная выездная серия была у «Динамо»: четыре матча: три победы и проигрыш «Нефтехимику» только в овертайме. При этом меньше трех «зубры» не забивали.

Сергей Канашиц:

НХЛ – это НХЛ. А вот в КХЛ в последнем матче маленький скандал был, мол «Югра» целенаправленно травмировала наших хоккеистов, по крайней мере била, пыталась. Это была провокация?

Вячеслав Федоренков:

Правакацыя ў стыле «Віцязя» горшых часоў гэтага хакейнага клуба, які быў вядомы. Там было хуліганьё.

Кристина Момот:

Может, специально рассчитано на зрителя? Зрителям интересны жестокие побоища.

Вячеслав Федоренков:

Вы бачылі трыбуны – колькі там гледачоў было. Гэта была спроба (я таксама гэта адзначаў, вядомы тактычны прыём) вярнуцца такім чынам у ігру. Але не так ужо масава. Калі адна бойка яшчэ. Але калі ўжо мэтанакіравана выпускаюць чацвертую змену супраць нашай першай (Калюжнага, Чычу, Лінгле мы страцілі на месяц пасля той бойкі) – гэта ўжо не хакей.

Сергей Канашиц:

Вадим, твое мнение: нужен минскому «Динамо» хороший тафгай, как был Крис Саймон?

Вадим Кнырко:

Я думаю, не надо. Зачем эти лишние траты. Пускай лучше люди играют в хоккей. А если кто-то хочет подраться? Пожалуйста, «Югра» подралась. Что получила? 2:6.