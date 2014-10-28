Мотобол: корреспонденты СТВ испытали на себе все «прелести» по-настоящему мужского вида спорта

Новости Беларуси. Окончен балл, погасли свечи. Для представителей вида спорта, о котором сейчас пойдет речь, как раз очень важно, чтобы с этими самыми свечами все было в порядке. Ведь без искры мотоцикл никак не заведешь. А значит игра не состоится.

Мотобол в советские времена был крайне популярен, а теперь обитает на задворках, получив негласное название «спорт малых городов».

В очередном сезоне у мотоболистов поставлена точка. Но минский стадион «Заря» по-прежнему регулярно полнится ревом двигателей и перегазовками.

Это совсем не мяч для футбола среди великанов. Это действующий спортивный снаряд. Его тоже бьют ногами, его тоже отправляют в ворота.

Вы не поверите, но спортсмены, пропагандирующие этот спорта, за час игрового времени не проходят и не пробегают ни одного метра. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о мотоболе. Здесь, как и в футболе, есть и полевые игроки, и вратари.

Мы попробовали об этих амплуа, чтобы вы были в теме.

Когда они облачаются в экипировку, становятся похожи на рыцарей в доспехах. Защитить нужно каждую часть тела: мотобол – спорт контактный, хотя и в разы менее травмоопасный, чем тот же футбол или хоккей. Ноги замотаны, шлем на голову – и в бой.

Они появляются на поле, когда уже начинает смеркаться. Мотобол для них не основной заработок, а лишь хобби. Впрочем, слово «лишь» здесь явно лишнее. Это смысл жизни, отдушина, другая реальность. Поэтому уговаривать появиться на тренировке после очередного рабочего дня спортсменов не нужно.

Да, проблем у этого технического вида спорта хоть отбавляй. Зачастую не хватает и экипировки, и запчастей, многое упирается в финансирование. Но они не жалуются. А полностью отдаются игре.

Правила мотобола просты и незатейливы: по 4 полевых игрока и одному вратарю в каждой команде. 4 тайма по 20 минут каждый. Вот, собственно, и все.

Но это только на первый взгляд все легко. К примеру, даже элементарно поймать мяч, не говоря уже про ведение, удается не с первой попытки. Благо, наставник попался отличный. Сергей Куприянчик – игрок сборной Беларуси и капитан столичной команды «Заря».

Рассчитать прижимную силу не так-то просто. Про удар и говорить не приходится, тут еще тренироваться и тренироваться. А ведь мотоболистам приходится еще и своим железным конем управлять.

Кое-как справиться с функциями нападающего удалось лишь на черепашьем ходу. А для того, чтобы ощутить весь драйв скорости, от мяча пришлось отказаться.

Лихо стартануть с пробуксовкой, уйти в занос – впечатлений хватило надолго. Тормозят мотоболисты (кстати, как показалось, сидя непосредственно за рулем) за доли секунды, но при этом мягко.

Я же пристально наблюдал за отважными действиями стража ворот Андрея Шишкова. Первая мысль которая промелькнула, – он герой! Во-первых, мяч не чета футбольному: скорость его полета и убойная сила просто ошеломляют. Звон каркаса ворот до сих пор забыть не могу.

А во-вторых, не стоит забывать, что полевые игроки – на мотоциклах. И пусть здесь, как в гандболе, есть закрытая для всех вратарская зона, но в пылу борьбы, знаете ли, случается всякое.

Андрей Шишков, вратарь команды «Заря»:

Иногда заезжают, но не страшно – привычка. Уже столько лет, как-то не чувствуешь страха и чего-то такого сверхъестественного.

Получив несколько ценных советов от неоднократного чемпиона страны, можно бросать вызов. Вначале своей коллеге – Светлане Сиротко

А затем и Сергею Куприянчику. Во избежание производственной травмы условились заранее: бить не более чем в треть силы. И если мяч летел ровно по центру, то отразить его особого труда не составляло, хоть и было действительно страшно. А вот если снаряд направлялся в углы, то приходилось просто провожать его взглядом.

Да, мотобол – спорт не для слабаков. Поэтому по окончании тренировки мы вернулись к своим микрофонам и компьютерам, оставив это дело профессионалам. У них это получается куда лучше.

Сборная Беларуси одна из сильнейших. Говорим в Европе, подразумеваем в мире. Этот вид спорта освоен только в Старом свете.

Наши становились чемпионами на домашнем старте в 2004 году, еще в активе белорусских мотоболистов 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Чем не повод для гордости?

Покидают стадион спортсмены лишь тогда, когда уже ничего не видно. И лишь до следующей тренировки, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Пусть в этом виде спорта и грядет межсезонье, мотобольная жизнь в стране не заканчивается. Поддать газку, уйти в занос и стартануть – это для них все.

Сергей Куприянчик, капитан команды «Заря»:

Это уже, наверное, в своем плане болезнь. Каждый в чем-то заморачивается. Мы – в этом виде спорта, кто-то – в другом виде спорта.

Андрей Шишков, вратарь команды «Заря»:

Привычка уже, приходим, не можем без команды, друг без друга. Сплоченность, мужской вид спорта, очень зрелищный, интересный.

Александр Козловский, главный тренер команды «Заря»:

Мотобол – наверное, жизнь. Уже лет 35. Поэтому как-то вся жизнь прожита здесь.

Сергей Куприянчик, капитан команды «Заря»:

Приходите на стадион в следующем году, когда будут проходить игры Центральной европейской лиги. Посмотрите вживую. Я думаю, не пожалеете.