ХК «Динамо-Минск» дома проиграл новичку и аутсайдеру нынешнего сезона ХК «Сочи»

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» вернулось на родной лед после затяжной выездной серии в рамках чемпионата КХЛ.

24 ноября зубры принимали под сводами «Минск-Арены» дебютантов лиги из Сочи. Несмотря на то, что гости замыкают турнирную таблицу Западной конференции, а минские динамовцы уверенно идут в числе претендентов на выход в плей-офф, легкой прогулки для белорусского клуба в этом матче не получилось. Более того, сочинцы неожиданно увезли из Минска три очка.

В первом периоде ничто не предвещало беды. Мэтт Эллисон вывел «зубров» вперед и обеспечил «бело-синим» фанатам прекрасное настроение к дебютному перерыву.

Но во второй 20-минутке вокруг динамовских ворот закрутился настоящий голевой вихрь, изменивший цифры на табло кардинальным образом – 1:3.

В заключительной трети клубы по разу огорчили друг друга. Сперва надежду минской публике подарил Мелешко, затем ее же отобрал Людучин. Как итог 2:4 – неприятное, но заслуженное поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Степанов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Провалили второй период, допустили несколько грубейших ошибок. Нас сразу соперник наказал и перевернул игру. Четвертый гол тоже необязательный, по сути. Практически вернулись в игру, могли предпринять еще что-то, еще 12 минут оставалось.

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы играли хорошо. Так должны были играть и в третьем периоде, но сделали ошибку. Во втором периоде не справились с игрой соперника в нашей обороне. Мы просто недовольны сегодня.